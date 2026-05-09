لە بەحرەین 41 کەس بە تۆمەتی پەیوەندیی بە سوپای پاسدارانەوە دەستگیر كران

وەزارەتی ناوخۆی شانشینی بەحرەین هەڵوەشاندنەوە و دەستگیرکردنی 41 کەسی لەناو تۆڕێکی سەر بە سوپای پاسدارانی ئێران راگەیاند؛ هاوکات تۆڕەکە لە کاری سیخوڕیکردن بۆ وڵاتانی دەرەوە تێوەگلاون.

وەزارەتی ناوخۆی بەحرەین ئەمڕۆ شەممە 9ی ئایاری 2026 ڕایگەیاند، بە پشتبەستن بە ئەنجامی لێکۆڵینەوەکان و ڕاپۆرتە هەواڵگرییەکان، ئەوەی لێکۆڵینەوەکانی پێشووی داواکاریی گشتی لە دۆسیەکانی سیخوڕیی بیانییەکان و هاوسۆزانی لەگەڵ دوژمنکارییەکانی ئێراندا هاتبوو، سەلمێندران و دەزگا ئەمنییەکانی بەحرەین توانیان شانەیەکی 41 کەسی سەر بە سوپای پاسدارانی ئێران ئاشکرا و دەستگیر بکەن.

وەزارەتەکە روونیشی کردەوە، ئەو رێکخراوەی ئاشکرا کراوە، جگە لە هەبوونی پەیوەندی بە سوپای پاسدارانەوە، لە سیخوڕیکردن بۆ لایەنی دەرەکیش تێوەگلاون؛ ئاماژەشی داوە؛ دوای تەواوکردنی لێکۆڵینەوە و ڕێکارە یاساییەکان، هەر کەسێک دەستی لە کردەوەکانی دژ بە یاسا و شانشینی بەحرەین هەبێت، بەسزا دەگەیەنرێت.

هەروەها ئەوەشی خستەروو، ئەم هەنگاوە دوای لێکۆڵینەوەی ورد و راپۆرتی پاراستنی ئاسایش هاتووە، هاوکات پشتبەستن بەو بەڵگانەی لە لێکۆڵینەوەکانی پێشووی داواکاری گشتیدا سەلمێنراون و پەیوەستن بە دۆسیەکانی سیخوڕیکردن و پشتگیریکردن لە هێرش و دەستێوەردانەکانی ئێران.

بەگوێرەی ئامارەکانی وەزارەتی بەرگریی بەحرەین، لە 28ی شوباتەوە لەگەڵ دەستپێکردنی جەنگیی هاوبەشی ئەمریکا و ئیسرائیل دژ بە کۆماری ئیسلامی، ئێران بە هەڵدانی 188 مووشەک و 468 درۆن، هێرشی سەر بەحرەینی کردووە، لەنێویاندا ناوەندی شارەکان و ژێرخانەکانی ئابووریی وڵاتەکەی بە ئامانجگرتووە و بەهۆی هێرشەکەوەنەوە تەنیا دوو کەس لە هێرشە سەرەتاکانەوە لە 28ی شوبات برینداربوون.

پێشتریش لە کۆتایی مانگی نیسانی رابردوودا، وەزارەتی ناوخۆی بەحرەین رەگەزنامەی لە 69 کەس سەندەوە بە پاساوی پشتگیریکردن و هاندانیان بۆ کردەوەکانی ئێران، هاوکات 100%ـی ئەو کەسانە بە رەچەڵەک خەڵکی بەحرەین نەبوون.

ئەم گرژییانەش دوای ئەوە دێن لە مانگی شوباتی رابردوودا بەهۆی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێران، سوپای پاسداران چەند ئامانجێکی لە بەحرەین و وڵاتانی کەنداو کردە ئامانج، بەتایبەتی ئەو وڵاتانەی میوانداریی بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا دەکەن.