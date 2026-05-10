هۆڵەندا.. پێنجەمین فێستیڤاڵی فیلمی کوردی ئەمستەردام بەڕێوەچوو

پێش 3 کاتژمێر

پێنجەمین فێستیڤاڵی فیلمی کوردی لەژێر ناونیشانی "لەنێوان نەریت و گۆڕاندا"، لە هۆڵەندا لە شاری ئەمستەردام بەڕێوەچوو.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 10ی ئایاری 2026، رێکار بارزان، کە بە فیلمێک لە بەشی پێشبڕکێی فێستیڤاڵەکەدایە بە کوردستان24ی گوت، "فێستیڤاڵەکە 35 فیلم لە گشت جیهان پیشان دەدات، کە چەندین فیلمی نوێ و کلاسیکی کوردی لەخۆدەگرێت، لە فیلمی درێژ و دۆکیۆمێنتارییەوە بۆ فیلمی کورت. هەروەها دوای هەندێک پێشانگەکان، دانیشتن و گفتوگۆی راستەوخۆ لەگەڵ داهێنەران بەڕێوەدەچێت، کە دەرفەتێک دەڕەخسێنێت بۆ گفتوگۆ لەسەر ئەزموون و ئاستەنگەکانی فیلمسازی کوردی.

رێکار بارزان گوتیشی، "ئامانجی سەرەکیی فێستیڤاڵەکە بریتییە لە پێشخستنی سینەمای کوردی و دروستکردنی پەیوەندییەکی راستەوخۆ لەنێوان هونەرمەندانی کورد و بینەران و دامەزراوە سینەمایییەکانی ئەوروپا. هەروەها هەوڵدەدات ململانێی نێوان پاراستنی رەگەزە کولتوورییەکان و گۆڕانە نوێیە کۆمەڵایەتییەکان بخاتە بەر باس. سەرنجێکی تایبەتیش دراوە بە بابەتەکانی ناسنامەی کوردی، زمان، و فشارەکانی تێکەڵبوون و دابڕان لە رەگەزە رەسەنەکان، بە تایبەتی لە ناوچەی باکووری کوردستان."

ئەو دەرهێنەرە باس لە بەشداریکردنی فیلمەکان لەو فێستیڤاڵە دەکات و دەڵێت، "هەروەها فێستیڤاڵەکە تەنیا بە فیلم کۆتایی نایەت، بەڵکو چالاکیی کولتووری، میوزیک و دیدارە هونەرییەکانیش لەخۆدەگرێت، بۆ ئەوەی فێستیڤاڵەکە ببێتە شوێنێکی زیندووی یەکگرتنی کۆمەڵگەی کوردی و دۆستانی هونەر. هەروەها فێستیڤاڵەکە بۆ زۆرێک لە فیلمسازە گەنجەکانیش، دەرفەتی یەکەمە بۆ ئەوەی بەرهەمەکانیان لە ناوەندێکی نێودەوڵەتیی پێشان بدەن و پەیوەندی لەگەڵ بینەر و پیشەسازی سینەما دروست بکەن."

رێکار بارزان ئاماژەی بەوەش دا، "من بە فیلمی "مردن لەنێوان ژیاندا" بەشداری فێستیڤاڵەکەم کردووە، کە فیلمەکە باس لە چیرۆکی کوڕێک دەکات کە بارودۆخی ژیان و بەربەستەکانی ناچاری دەکەن بە رێگەی نایاسایی کۆچ هەڵبژێرێت؛ لێرەدا چاوەڕوانی هیچی تر ناکات جگە لە سێ دەرئەنجام، ئەوانیش رزگار بوون یان مردن یاخود گەڕانەوە، ئەمەش وا دەکات رێگەی ژیان و مردن تاقی بکاتەوە بۆ ئەوەی ژیانێکی باشتر و بەختەوەرتر بدۆزێتەوە."

پێنجەمین فێستیڤاڵی فیلمی کوردی ئەمستەردام، بەبەشداری 35 فیلمی کوردی لەتەواوی جیهان، رۆژی شەممە، 9ی ئایاری 2026، لە هۆڵەندا لەشاری ئەمستەردام بەڕێوەچوو و ماوەی چوار رۆژ بەردەوام دەبێت.