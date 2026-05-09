فیلمێکی کوردی لە فێستیڤاڵێکی ئەمریکا خەڵاتی بەدەستهێنا

کورتەفیلمی "ئاوێنەی مێشک"، کە لە دەرهێنانی ئاکار کەریمە، خەڵاتی تایبەتی لێژنەی دادوەرانی لە فێستیڤاڵی میدیایی جەنگاوەرانی پێشووتر لە ئەمریکا بەدەستهێنا.

ئەمڕۆ شەممە، 9ی ئایاری 2026، ئاکار کەریم، دەرهێنەری ئەو کورتەفیلمە بە کوردستان24ی گوت، "کورتەفیلمی "ئاوێنەی مێشک"، بۆ چەندین فێستیڤاڵی ناوخۆیی و دەرەوەی وڵات نێردراوە و پێشبڕکێی بەدەستهێنانی خەڵات دەکات، خۆشبەختانە توانیمان خەڵاتی تایبەتی لێژنەی دادوەران لە فێستیڤاڵی میدیایی جەنگاوەرانی پێشووتر لە ئەمریکا بەدەستبهێنێن، لێرەوە پیرۆزبایی لە تەواوی کاستی ئەو فیلمەمان دەکەین و هیوادارم لە فێستیڤاڵەکانی تریش بتوانین خەڵات بەدەستبهێنین.

ئاکار کەریم گوتیشی، "کورتە فیلمی "ئاوێنەی مێشک" ناونیشانێکی قوڵ و هەڵگری مانای دەروونی هەیە، چیرۆکەکە باس لە ململانێی ناوخۆیی مرۆڤ بکات، ئەو ململانێیەی نێوان بیرکردنەوە، یادەوەری، ترس، لە هیوا و فشارەکانی ژیان روودەدات. ناوی فیلمەکە ئاماژەیە بۆ ئەوەی مێشک و هزر وەک ئاوێنەیەک کار دەکات و هەموو ئەو شتانەی مرۆڤ پێی تێپەڕیوە یان هەستی پێدەکات، تێیدا رەنگ دەداتەوە."

ئەو دەرهێنەرە باس لە چیڕۆکی کورتەفیلمەکە دەکات و دەڵێت، "لە رووی چیرۆکییەوە، کارەکتەری فیلمەکە کەسێکە لەگەڵ ژیانێکی قورس و پڕ لە فشار و گرفتی کۆمەڵایەتی دەژیت. ئەو کارەکتەرە رۆژانە لەگەڵ یادەوەرییەکان و بارودۆخێک دەجەنگێت کە ئارامی لێ سەندووە. بە درێژایی رووداوەکان، بینەر دەبینێت چۆن مرۆڤێک لە دەرەوە ئارامە، بەڵام لە ناوەوە شەڕێکی گەورەی دەروونی هەیە."

ئاکار کەریم ئاماژەی بەوەش دا، "فێستیڤاڵی میدیایی جەنگاوەرانی پێشووتر لە ئەمریکا، یەکێکە لە چالاکییە هونەرییە نێودەوڵەتییەکان کە گرنگی بە فیلم و بەرهەمە میدیاییە سەربەخۆکان دەدات، و هەڵبژاردنی فیلمەکەی ئێمەش لە نێو بەشدارییە جیهانییەکاندا بە مانای گەشەکردنی ئاستی بەرهەمهێنانی سینەمایی گەنجانی کوردستان دادەنرێت.

کورتەفیلمی "ئاوێنەی مێشک"، لە دەرهێنانی ئاکار کەریمە و ژمارەیەک فێرخواز و دەرچووی زانکۆ، کە بە شێوەیەکی هاوبەش لە ئامادەکردن و بەرهەمهێنانی کارەکەدا بەشدار بوون و کەمال عەلی رۆڵی سەرەکی تێدا دەگێڕێت.