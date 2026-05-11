عومان.. شانۆگەرییەکی کوردی پێشبڕکێی بەدەستهێنانی خەڵات دەکات

شانۆگەری "سەلمە"، لە دەرهێنانی نەژاد نەجمە، لە فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی شەوانی ئۆفیری دۆکیۆدرامی شانۆیی، لە شاری سەڵاڵەی شانشینی عومان، پێشبڕکێی بەدەستهێنانی خەڵات دەکات.

ئەمڕۆ دووشەممە، 11ی ئایاری 2026، نەژاد نەجم، دەرهێنەری ئەو شانۆگەرییە بە کوردستان24ی گوت، "لەو فێستیڤاڵەدا، 63 نمایشی شانۆیی لە دەیان وڵاتی جیهانەوە نێردرابوون بۆ بەشداری لە خولی ئەمساڵی فێستیڤاڵەکە، بەڵام تەنیا 9 نمایش هەڵبژێردران بۆ پێشکەشکردن. شانۆگەریی "سەلمە"، یەکێک بوو لەو 9 کارە شانۆییانەی کە توانیمان متمانەی لێژنەی هەڵبژاردن بەدەستبهێنین، ئەمەش بەڵگەیەکی روونە بۆ ئاست بەرزی هونەری و کوالێتی کاری گروپی شانۆی هەوار."

نەژاد نەجم گوتیشی، "لە کاتێکدا 54 نمایش لەلایەن لێژنەکەوە رەتکرانەوە، بەشداری شانۆیی "سەلمە"، وەک سەرکەوتنێکی گەورە بۆ شانۆی کوردی و عێراقی هەژمار دەکرێت، چونکە ئەم کارە نەک تەنیا بە مەبەستی گەشت و ئامادەبوونە، بەڵکو بۆ تۆمارکردنی ئەنجام و بەدەستهێنانی خەڵات و ناساندنی توانای هونەرمەندانی بووە."

ئەو دەرهێنەرە باس لە چیڕۆکی نمایشەکەیان دەکات و دەڵێت، "شانۆگەری "سەلمە"، لە 16 وڵاتی جیاواز نمایش کراوە و چەندین خەڵاتمان بەدەستهێناوە. ئەم نمایشە کارێکی هاوبەشی نێوان کوردستان و فەرەنسایە و ناوەڕۆکی بەرهەمەکەش باس لە کارەساتی هەڵەبجە و جینۆساید و کارەساتی ئەنفال و کۆچی بە کۆمەڵی کورد دەکات."

