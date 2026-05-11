وەزارەتی نەوتی عێراق بۆ کوردستان24: هەناردەکردنی نەوتی بەسرە لە رێگەی کوردستانەوە بەردەوامە

گوتەبێژی وەزارەتی نەوتی عێراق بەردەوامیی هەناردەکردنی نەوتی بەسرەی لە رێگەی بۆریی نەوتی هەرێمی کوردستانەوە راگەیاند، لەگەڵ جەختکردنەوە لەسەر پەیوەندییەکی باش لەگەڵ وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان.

ئەمڕۆ دووشەممە، 11ی ئایاری 2026، د. ساحب بەزوون، گوتەبێژی وەزارەتی نەوتی عێراق، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی راگەیاند، هەناردەکردنی نەوتی بەسرە لە رێگەی بۆریی نەوتی هەرێمی کوردستانەوە بۆ بەندەری جەیهانی تورکیا بەردەوامە، ئەمەش بەپێی ئەو رێککەوتنەی پێشتر لە نێوان هەولێر و بەغدا کراوە.

سەبارەت بە پەیوەندییەکانیان لەگەڵ وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ساحب بەزوون ئەوەشی خستە روو، پەیوەندییان لەگەڵ وەزارەتی سامانە سروشتییەکان باش و جێگیرە و بنەمای پەیوەندییەکەشیان بریتییە لە هاوکاری بۆ هەماهەنگی و بەدەستهێنانی داهات، چونکە وڵاتی عێراق زیاتر لە 90%ـی داهاتەکەی پشت بە نەوت دەبەستێت.

بە گوتەی ساحب بەزوون، ئێستا نەوتی عێراق بە سێ رێگە دەفرۆشرێت، ئەوانیش بریتین لە رێگەی بۆریی نەوتی هەرێمی کوردستان بەرەو بەندەری جەیهانی تورکیا، رێگەی تانکەر بۆ گواستنەوەی نەوتی رەش بەرەو سووریا و رێگەی کەشتیی نەوتهەڵگر بەرەو گەرووی هورمز و دواتریش بۆ بەندەرەکان.

لەبارەی چۆنیەتیی تێپەڕبوونی کەشتییە نەوتهەڵگرەکانی عێراق بە گەرووی هورمزدا، گوتەبێژی وەزارەتەکە ئاماژەی بەوە دا، هێشتا دۆخەکە لە رووی ئەمنییەوە ئاڵۆزە و لە دوای راگەیاندنی ئاگربەستی جەنگ لە نێوان ئەمریکا و ئێران، تەنیا دوو کەشتیی بارهەڵگری نەوت بە گەرووی هورمزدا تێپەڕیون.

روونیشی کردەوە، کەشتییە نەوتهەڵگرەکانی عێراق خۆیان لە گرێبەست و بارکردن دەپارێزن لەبەر بوونی مەترسیی گەورە لەو ناوچەیەدا.

ئەمە لە کاتێکدایە، ماوەی زیاتر لە مانگێکە، بەهۆی جەنگی ئێران و داخستنی گەرووی هورمز لەلایەن سوپای پاسدارانی ئێران، هەناردەی نەوتی عێراق بەتایبەت لە بەندەرەکانی باشوور پەکی کەوتووە، بۆ ئەم مەبەستە هەرێمی کوردستان رێگەی داوە نەوتی عێراق لە ڕێگەی بۆرییەکانیەوە هەناردەی دەرەوە بکرێت.