سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی: پێزانینمان بۆ هاریکاریی حکوومەت و گەلی کۆریا هەیە
ئەمرۆ دووشەممە، 11ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی كوردستان، پێشوازی لە سینگچۆل لیم، کۆنسوڵی گشتیی کۆماری کۆریا لە هەرێمی کوردستان کرد، بە بۆنەی کۆتاییهاتنی ئەرکەکەی.
بە گوێرەی راگەیەنراوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی، سوپاسی کونسوڵی گشتیی کۆریای باشووری کرد بۆ ئەو ماوەیەی کاری بۆ بەهێزترکردنی پەیوەندیی دۆستانەی نێوان هەرێمی کوردستان و کۆریای باشوور کردووە.
سەرۆکی حکومەت هەروەها پێزانینی خۆی بۆ پشتیوانی و هاریکاریی حکوومەت و گەلی کۆریا دەربڕی.
وەک ئەوەی لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە "کونسوڵی گشتیی کۆریا، ستایشیی کاروانی پێشکەوتن و ئاوەدانی و چاکسازییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی لە بوارە جۆراوجۆرەکاندا کرد و ئاماژەی بەوە دا کە کوردستان هەمیشە لە دڵمدا دەبێت".