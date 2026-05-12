گوتەبێژی وەزارەتی کارەبا: ناتوانین کارەبای 24 کاتژمێری دابین بکەین

ئەحمەد موسا "هاوینی ئەمساڵ بۆ هاووڵاتیان سەخت دەبێت"

وەزارەتی کارەبای عێراق هۆشداری دەدات لەوەی هاوینی ئەمساڵ سەخت دەبێت بۆ هاووڵاتیان، ئاماژە بەوەش دەکات بەهۆی کورتهێنان لە بەرهەمهێنانی کارەبا و زیادبوونی خواست، ناتوانرێت کارەبای بەردەوام دابین بکرێت.

ئەمڕۆ سێشەممە، 12ـی ئایاری 2026، ئەحمەد موسا، گوتەبێژی وەزارەتی کارەبای عێراق لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، "هاوینی ئەمساڵ لە رووی دابینکردنی کارەباوە بۆ حکوومەت و هاووڵاتیانیش قورس دەبێت، بەتایبەت لەگەڵ بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما و زیادبوونی فشاری سەر تۆڕەکانی کارەبا."

گوتەبێژەکەی وەزارەت ئاماژەی بەوەش کرد، ئێستا تارادەیەک کاتژمێرەکانی پێدانی کارەبا جێگیرە، بەڵام جەختی کردەوە، "جێگیری بە واتای بەردەوامی نایەت"، ئامانجی سەرەکی وەزارەت لەم قۆناخەدا ئەوەیە کە ئەو بڕە کارەبایەی دەدرێتە هاووڵاتیان، بە جێگیری بمێنێتەوە و بڕانی کتوپڕی تێدا نەبێت.

سەبارەت بە چارەسەری بنەڕەتی کێشەکە، ئەحمەد موسا روونی کردەوە، زیادکردنی کاتژمێرەکانی پێدانی کارەبا پێویستی بە بونیادنانی وێستگەی نوێ هەیە، هەروەها چەندین پڕۆژە و وێستگەی گەورە لە قۆناخی جێبەجێکردندان، دەشڵێت، ئەم وێستگانە هێشتا تەواو نەبوون و نەکەوتوونەتە خزمەتەوە تا ئەو وێستگانە نەکەونە کار، ئاستی بەرهەمهێنان وەک پێویست زیاد ناکات.

ئەم لێدوانانە لە کاتێکدایە کە ساڵانە لەگەڵ هاتنی وەرزی هاوین قەیرانی کارەبا لە عێراقدا توندتر دەبێتەوە، ئاستی ئێستای بەرهەمهێنان ناتوانێت تەنانەت نیوەی پێداویستییە راستەقینەکانی وڵات پڕ بکاتەوە، ئەمەش ساڵانە دەبێتە هۆی سەرهەڵدانی ناڕەزایەتی بەرفراوان لەلایەن هاووڵاتیانەوە.