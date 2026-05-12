وەزارەتی دارایی عێراق زیاتر لە 16 ملیار دیناری مووچەی نەناردووە

دوایین گوژمەی تەمویلی مووچەی مانگی نیسان خرایە سەر هەژماری بانکیی وەزارەتی دارایی و ئابووریی هەرێمی کوردستان.

ئەمڕۆ سێشەممە، 12ـی ئایاری 2026، وەزارەتی دارایی و ئابووری لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند "کەمێک لەمەوبەر دوایین گوژمەی تەمویلی مووچەی مانگی نیسان (4)ـی فەرمانبەران و مووچەخۆران خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی و ئابووریی هەرێمی کوردستان لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق".

بە گوێرەی راگەیەنراوەکە، سەرجەمی مووچەی مانگی نیسان (چوار) بە هەردوو گوژمەکەوە کە لە لایەن وەزارەتی دارایی عێراقەوە نێردراوە، گەیشتووەتە 961 ملیار و 736 ملیۆن دینار.

وەزارەتی دارایی و ئابووری باسی لەوەش کردووە، هاوشێوەی مانگەکانی رابردوو لەگەڵ گەیشتنی تەمویلی مووچەی مانگی نیسان، وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ بڕی 16 ملیار و 624 ملیۆن و 814 هەزار و 478 دیناری لە تەمویلی مووچەی مانگی نیسان نەناردووە کە بریتییە لە شایستەی مووچەی مانگەکانی رابردووی خانەنشینانی شارستانی و سەربازی.