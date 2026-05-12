عێراق دەست بە هەناردەکردنەوەی غازی شل بۆ هەولێر و دهۆک دەکات

دوای راگرتنی بۆ ماوەیەک، ناردنی غازی شل بۆ پارێزگاکانی هەولێر و دهۆک دەستپێدەکاتەوە و بڕی راگیراوی پێشووش قەرەبوو دەکرێتەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 12ی ئایاری 2026، سیپان شێروانی، ئەندامی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق رایگەیاند، "وەزارەتی نەوتی فیدراڵ لە 22ی نیسانی ئەمساڵ بە نووسراوێک پشکی غازی شلی هەولێر و دهۆکی راگرتبوو، کە بڕەکەی رۆژانە 150 تۆنە. ئەمەش کاریگەریی راستەوخۆی لەسەر ژیان و بژێوی خەڵک دروست کرد و بووە هۆی کەمبوونەوەی غازی ماڵان و بەرزبوونەوەی نرخەکەی لە بازاڕەکاندا".

سیپان شێروانی ئاماژەی بەوە کرد، دوای ئاگادارکردنەوەیان لەلایەن وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە، سەردانی وەزارەتی نەوتیان کردووە و لەگەڵ عیزەت سابیر، بریکاری وەزارەتی نەوت بۆ کاروباری غاز کۆبوونەتەوە.

ئەندامەکەی پەرلەمانی عێراق روونیشی کردەوە، لەو کۆبوونەوەیەدا بڕیاری وەزارەتی نەوت دراوە بۆ دەستپێکردنەوەی ناردنی 150 تۆن غازی شل لە رۆژی پێنجشەممەی داهاتوو، 14ی ئایاری ئەمساڵ. هاوکات بڕیار دراوە بۆ قەرەبووکردنەوەی ئەو رۆژانەی ناردنی غازەکە تێیاندا راگیرابوو.

سەبارەت بە هۆکاری راگرتنی پشکی ئەو دوو پارێزگایە، سیپان شێروانی گوتی، "ئێمەش هەمان پرسیارمان لە بەرپرسانی وەزارەتی نەوتی عێراق کرد و ئەوانیش بیانووی ئەوەیان هێنایەوە، گوایە بەهۆی ئاڵۆزییەکانی ناوچەکە، بڕی غازی بەرهەمهاتوو لە عێراق بە گشتی کەمیکردبوو، بۆیە هەناردەکردنی غازیان بۆ هەولێر و دهۆک راگرتبوو".