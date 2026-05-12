دەرمانی قڕکەر بەسەر جووتیاران دابەش دەکرێت

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کشتوکاڵی هەولێر حەفت هەزار لیتر دەرمانی قڕکەر بەسەر جووتیاران دابەش دەکات بە مەبەستی بنبڕکردنی مێروە زیانبەخشەکان لە ناو کێڵگەکان بە تایبەت دانەوێڵە، ئەمە دەرمانە قڕکەرە رێگری دەکات لەوەی بەرهەمەکان زیانیان بەربکەوێت و رێگریش دەکات لە ژەنگ هەڵهێنانی گەنم.

ئەمڕۆ سێشەممە، 12ـی ئایاری 2026، هێمن سەید موراد، بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی هەولێر بە کوردستان24ـی راگەیاند؛ پێشووتر 17 هەزار لیتری دیکە لە دەرمانی قڕکەر بەسەر جووتیاران دابەشکراوە ئەمەی ئەمڕۆش دابەشدەکرێت، سێیەم قۆناخە، واتە بە هەر سێ قۆناخەکە نزیکەی 25 هەزار لیتر دەرمانی قڕکەر دابەشکراوە بەسەر جووتیاران.

بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی هەولێر ئاماژەی بەوەشکرد، ئەو دەرمانە قڕکەرانەی کە دابەشی دەکەین دەینێرینە بەڕێوەبەرایتییەکان و بەشەکانی کشتوکاڵ لە ناوچەکانی پارێزگای هەولێر، لەوێوە جووتیاران دەتوانن بچن دەرمانەکە وەربگرن.

گووتیشی: "ئەو دەرمانانە بە گوێرەی مەرج و رێنماییەکان دەدرێت بە جووتیاران و هەر جووتیاریک بەرهەمی هەبێت و لە پلانی وەرگرتنی گەنم تۆمار کرابێت دەتوانێت بچێت دەرمانە قڕکەرەکان وەربگرێت و بەبرا جووتیارەکانمان دەڵێین: تکایە ئەگەر گەنمەکەت سەلامەتە و کێشەی نییە رێگە بدە ئەو برا جووتیارانەی رووبەرووی زەرە و زیان بوونەتەوە و بەهۆی ئەو مێروانەوە زیان بە بەرهەمەکانیان گەیشتووە ئەوان زووتر ئەم دەرمانانە وەربگرن بۆ ئەوەی بتوانن بەرهەمەکانیان بپارێزن، دوای ئەوان ئێوەش وەریبگرن.