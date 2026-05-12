خانەقین.. لە ساڵیادی لە سێدارەدانی، پەیکەرێک بۆ لەیلا قاسم دانرا
لە خانەقین، بە ئامادەبوونی بەرپرسانی حزبی و حکوومی، یەکێتیی ئافرەتانی کوردستان پەردەی لەسەر پەیکەری شەهید لەیلا قاسم لادا.
ئەمڕۆ سێشەممە، 12ـی ئایاری 2026، زیبا تەها، سکرتێری یەکێتیی ئافرەتانی کوردستان، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند: "ئەمە بەشێکە لە ئەرکی نیشتمانیمان بۆ رێزگرتن لە مێژوو و خەباتی شەهید لەیلا قاسم وەک سیمبولی بەرخودان و یەکەم ئافرەتی کورد کە لەلایەن رژێمی بەعسەوە لەسێدارە دراوە." ئاماژەی بەوەش کرد، مەبەست لەم کارە، گەیاندنی پەیامی ئازایەتی و خۆڕاگری گەلی کوردە بە نەوەکانی ئێستا و داهاتوو، هەروەها وەک وەفایەک بۆ رۆڵ و خەباتی ئافرەت لە بزووتنەوەی رزگاریخوازی کوردستاندا.
لای خۆشییەوە، شاخەوان عەبدوڵڵا، سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق، وێڕای دەستخۆشی لەو دەسپێشخەرییە، رایگەیاند: "شەهید لەیلا قاسم نموونەی باڵای ئافرەتی کوردە کە ئامادە نەبوو لەبەردەم دوژمندا چۆک دابدات." هەروەها جەختی کردەوە کە بوونی گڵکۆ و پەیکەری ئەم شەهیدانە لەم ناوچانە، باشترین بەڵگەن بۆ ناسنامەی کوردستانیبوونی ناوچەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم کە بە خوێنی رۆڵەکانیان نەخشێنراوە.
لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا سەبارەت بە پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق، شاخەوان عەبدوڵڵا ئاماژەی بەوە کرد، دابەشکردنی وەزارەتەکان لە نێوان پێکهاتەکاندا کۆتایی هاتووە، بەڵام دەستوەردانی ئیقلیمی و نێودەوڵەتی وای کردووە پڕۆسەکە بۆ چەند رۆژێک دوا بکەوێت. گوتیشی ئەگەر لایەنەکان رێکبکەون، ئەوا لەم هەفتەیەدا یان هەفتەی داهاتوو حکوومەت پێکدەهێنرێت.