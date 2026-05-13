ئەندامێکی فراکسیۆنی پارتی: سبەی دەنگ بە کابینەی زەیدی دەدەین

پێش دوو کاتژمێر

ئەندامێکی فراکسیۆنی پارتی دەڵێت "متمانە بە کابینەی زەیدی دەدەین و زەحمەتە دەنگ بە هەموو کابینەکەی بدرێت".

ئەمڕۆ چوارشەممە، 13ـی ئایاری 2026، سەلوان تەها ئاکرەیی، ئەندامی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق بە ماڵپەری کوردستان24ـی راگەیاند، فراکسیۆنەکەیان بەشداریی لە دانیشتنی پەرلەمان بۆ متمانەدان بە کابینەی عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی فیدراڵ دەکات.

دانیشتنی پەرلەمان بۆ متمانەدان بە کابینەی عەلی زەیدی، کاتژمێر 04:00ـی ئێوارەی سبەی پێنجشەممە، 14ـی ئایاری 2026، بەڕێوەدەچێت.

ئەو پەرلەمانتارەی پارتی گوتی، "پێمانخۆشە سبەی دەنگ بە هەموو کابینەکەی سەرۆکوەزیرانی راسپێردراو بدرێت، بەڵام بە گوێرەی زانیارییەکانمان، تا ئێستا لایەنە عێراقییەکان لەسەر هەموو پۆستەکان نەگەیشتوونەتە رێککەوتن و ئەگەری زۆرە، تەنیا نیوەی کابینەکەی عەلی زەیدی متمانە وەربگرێت".

ئاکرەیی روونیشی کردەوە، "کابینەی نوێی حکوومەتی عێراقە 21 وەزارەتە، بەڵام تا ئێستا یەکلایی نەبووەتەوە، جێگری سەرۆکوەزیرانیش بە وەزیری هەژمار دەکرێت یان پۆستێکی سەربەخۆ دەبێت".

رۆژی پێنجشەممە، 7ـی ئایاری 2026، عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراو، کارنامەی وەزاریی حکوومەتی نوێی عێراقی پێشکەش بە هەیبەت حەلبووسی، سەرۆکی پەرلەمان کرد.

بەپێی دەستووری عێراق، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراو تەنیا 30 رۆژی لەبەردەستە بۆ پێکهێنانی کابینەی حکوومەت و وەرگرتنی متمانە لە پەرلەمان؛ ئەگەر تا رۆژی هەینی، 15ـی ئایار، زەیدی متمانە وەرنەگرێت، وادە دەستوورییەکەی تەواو دەبێت.

لە رۆژی 27ـی نیسانی 2026، سەرۆککۆماری عێراق بە فەرمی عەلی زەیدی بۆ پێکهێنانی حکوومەت راسپارد.

پرۆسەی پێکهێنانی حکوومەت لە عێراق بەردەوام بەپێی بنەمای پشکپشکێنە و رێککەوتنی لایەنە سەرەکییەکان بەڕێوە دەچێت و زۆرجار رووبەڕووی دواکەوتن دەبێتەوە.