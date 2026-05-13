چوارچێوەی هەماهەنگی گۆڕانگاری لە پۆستە وەزارییەکانی دەکات

عەدی عەبدولهادی، ئەندامی چوارچێوەی هەماهەنگی، ئاشکرای کرد، گۆڕانکاریی نوێ لە دۆسیەی دابەشکردنی پۆستە وەزارییەکان لە ناو هێزەکانی چوارچێوەکەدا روویداوە، ئاماژەی بەوەش کرد، کۆبوونەوە سیاسییە بەردەوامەکان لێکتێگەیشتنی نوێیان لێکەوتووەتەوە کە رەنگە نەخشەی هەندێک وەزارەت لە کاتژمێرەکانی داهاتوودا دووبارە بکێشنەوە.

چوارشەممە 13ـی ئایاری 2026، عەدی عەبدولهادی، ئەندامی چوارچێوەی هەماهەنگی، رایگەیاند، ئەو کۆبوونەوانەی لە کاتژمێرەکانی رابردوودا ئەنجامدراون، بوونەتە هۆی گۆڕینی هەندێک زانیاری پەیوەست بە دوو وەزارەت لە ناو چوارچێوەی هەماهەنگی، ئەوەش لە رێگەی دووبارە چاوخشاندنەوە بە میکانیزمی دابەشکردنی پۆستەکان لە نێوان هێزە سیاسییەکاندا بەگوێرەی شایستە و لێکتێگەیشتنەکان.

عەدی عەبدولهادی گوتیشی، جموجۆڵە سیاسییەکان هێشتا کراوەن بۆ گۆڕانکاریی زیاتر و ئەگەری هەیە گۆڕانکاریی دیکەش بکرێت و سێ وەزارەتی دیکەش بگرێتەوە لە کاتژمێرەکانی داهاتوودا، جا چ لە رووی دابەشکردنیان یان ئەو لایەنە سیاسییەی کە وەزارەتەکە وەردەگرێت، ئاماژەی بەوەش کرد، رەنگە ئەم لێکتێگەیشتنانە ئەمشەو بە کۆتایی بگەن، ئەمەش وێنەی کابینە وەزارییەکە روونتر دەکاتەوە.

عەبدولهادی جەختی کردەوە، راوێژەکان ئامانجیان تەواوکردنی رێککەوتنی کۆتاییە بۆ پێکهێنانی حکوومەتەکەی عەلی زەیدی، ئەم لێدوانە لە کاتێکدایە بڕیارە سبەی پێنجشەممە پەرلەمانی عێراق دانیشتێنک ئەنجام بدات بۆ دەنگدان لەسەر پێکهێنانی حکوومەتی نوێ.

هاوکات ئەنجومەنی نوێنەران ئەمڕۆ چوارشەممە رایگەیاند، سبەی دانیشتنێک بۆ دەنگدان لەسەر کارنامەی وەزاری و پێکهاتەی حکوومەت بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی کاندیدی راسپێردراو بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران ئەنجام دەدرێت.