پووتین: سارمات بەهێزترین سیستەمی مووشەکییە لە جیهاندا

پێش دوو کاتژمێر

ڤلادیمێر پووتین، سەرۆکی رووسیا، رایگەیاند، سارمات کە مووشەکێکی پەرەپێدراوی رووسیایە، بەهێزترین سیستەمەی مووشەکی جیهانەدا، ئاماژەی بەوەشکردووە، ئەو مووشکە رووسیە دەتوانێت مەودای 35 هەزار کیلۆمەتر ببڕێت.

چوار شەممە 13ـی ئایاری 2026، ڤلادیمێر پووتین سەرۆکی رووسیا، لە رێگەی ڤیدیۆ کۆنفرانسەوە گوێبیستی راپۆرتێکی سێرگی کاراکایێڤ، فەرماندەی هێزە مووشەکییە ستراتیژییەکانی وڵاتەکەی بوو سەبارەت بە سەرکەوتنی تاقیکردنەوەی سیستەمەکە، لە میانەی کۆبوونەوەکەدا، پووتین جەختی کردەوە، سارمات بەهێزترین سیستەمی مووشەکییە لە جیهاندا، بەو پێیەی توانای گشتی ئەو کڵاوە جەنگییانەی کە مووشەکەکە هەڵیان دەگرێت، چوار هێندەی توانای هەر مووشەکێکی هاوشێوەی وڵاتانی رۆژئاوایە.

سەرۆکی رووسیا ئاشکرای کرد، مەودای مووشەکی سارمات زیاتر لە 35 هەزار کیلۆمەترە و ئاماژەی بەوە دا، ئەم مووشەکە تەنها بە رێڕەوێکی بالیستیکی ناڕوات، بەڵکو دەتوانێت بە رێڕەوێکی نیمچە خولگەییش بفڕێت، پووتین گوتیشی، ئەم سیستەمە لە رووی هێزەوە لەگەڵ سیستەمی "ڤۆیڤۆدا"ی سۆڤیەتی هاوتایە کە تا ئێستاش سوپای رووسیا بەکاریدەهێنێت.

تایبەتمەندییە تەکنیکییەکانی مووشەکی سارمات:

مووشەکی بالیستیکی کیشوەربڕە.

دەتوانێت مەودای 35 هەزار کیلۆمەتر ببڕێت.

کێشی 208.1 تۆنە

درێژی 35.5 مەتر.

تیرە 3 مەتر.

کێشی بار (حمولە) 10 تۆن.

کێشی سووتەمەنی 178 تۆن

پێیەی توانای گشتی ئەو کڵاوە جەنگییانەی کە مووشەکەکە هەڵیان دەگرێت، چوار هێندەی توانای هەر مووشەکێکی رۆژئاواییە.