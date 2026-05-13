ئومێد خۆشناو: عێراق لە پرسی ئاوارەکاندا نەک هاوکار نەبوو، بەڵکو قەیرانیشی دروستکرد

پارێزگاری هەولێر: تا ئێستا 355 هەزار ئاوارە و پەنابەر لە هەولێر نیشتەجێن

پێش دوو کاتژمێر

ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر، لە کۆڕبەندی 'ئاشتی و ئازادیی کۆمەڵایەتی' لە شاری دیاربەکر لە باکووری کوردستان گوتی: هەرێمی کوردستان بەبێ جیاوازی پێشوازیی لە ئاوارە و پەنابەرانی رۆژئاوای کوردستان و شارەکانی دیکەی عێراق کردووە.

پارێزگاری هەولێر ئاماژەی بەوە کرد، لە کاتی سەرهەڵدانی قەیرانەکە، نزیکەی دوو ملیۆن ئاوارە و پەنابەر روویان لە هەرێمی کوردستان کردووە و زۆرینەیان لە هەولێر و دهۆک جێگیر بوون، ئەو ئاوارانە پێش ئەوەی کەمپیان بۆ دروست بکرێت، لە مزگەوت، قوتابخانە و ئەو پڕۆژە نیشتەجێبوونانەدا دەمانەوە کە هێشتا تەواو نەکرابوون.

ئومێد خۆشناو راشیگەیاند، سەرەڕای گۆڕانی دۆخی سووریا و نەمانی داعش، تاوەکو ئێستا 355 هەزار ئاوارە و پەنابەر لە کەمپەکانی هەولێر ماونەتەوە. گوتیشی، لە هەولێر کەمپی تایبەت بە کوردانی رۆژهەڵات، رۆژئاوا و باکوور هەیە.

پارێزگاری هەولێر باسی لەوەش کرد، "ئێمە رێککەوتنمان لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵ هەبووە، بەڵام هیچ کام لە رێککەوتنەکان جێبەجێ نەکراون. تەنانەت لەو کاتەی خەڵک ئاوارەی هەرێم بوون، حکوومەتی عێراق بودجەی هەرێمی کوردستانی بڕی، کە ئەمەش ئەرکی حکوومەتی هەرێمی قورستر کرد. هەروەها ئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان و وڵاتانی کۆمەکبەخش وەک پێویست هاوکاریی هەرێمی کوردستان ناکەن و حکوومەتی عێراقیش لە دابینکردنی بودجەدا دەستبار و هاوکار نەبووە."

ئەوەشی خستە روو: "حکوومەتی عێراق بە تاک لایەنە بڕیاری داخستنی کەمپەکانی داوە، بەڵام سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی هەمیشە دووپاتی دەکاتەوە کە ئێمە لەگەڵ گەڕانەوەی زۆرەملێی هیچ ئاوارە و پەنابەرێکدا نین، هەرکاتێکیش ئاوارەکان خۆیان بیەوێت بە ئازادانە بگەڕێنەوە، ئێمە ئاسانکارییان بۆ دەکەین."

لە کۆتاییدا جەختی کردەوە کە ئەو هۆکارە ئەمنییانەی بوونەتە هۆی ئاوارەبوونی خەڵکی ناوەڕاست و خوارووی عێراق، تاوەکو ئێستاش ئەو هۆکارانە ماون و بەردەوامن.