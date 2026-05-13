هێمن هەورامی: تەنیا 5%ـی رێککەوتنەکانی نێوان هەولێر و بەغدا جێبەجێ کراون

ئەندامێکی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، هۆشداریی لە داڕمانی سیستەمی سیاسیی عێراق دا و رایگەیاند، کە جێبەجێنەکردنی دەستوور و رێککەوتنەکان هۆکاری سەرەکیی قەیرانەکانن. ئاشکراشی کرد کە لە کۆی 67 خاڵی بەرنامەی حکوومەت بەرانبەر هەرێمی کوردستان، تەنیا 4 خاڵیان جێبەجێ کراون.

چوارشەممە 13ی ئایاری 2026، هێمن هەورامی، ئەندامی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان لە میانەی بەشداریی لە پانێڵێکی تایبەت بە ناونیشانی "دیالۆگی عێراق 2026" کە لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بەڕێوەچوو، شیکارییەکی وردی بۆ دۆخی ئێستای عێراق و پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا پێشکەش کرد.

ئەو بەرپرسەی پارتی ئاماژەی بەوە دا، عێراق ئێستا بە قەیرانێکی "سیستەماتیک"دا تێدەپەڕێت و چیتر چارەسەری کاتی سوودی نییە. جەختی کردەوە کە هەر چارەسەرێک دەبێت لە چوارچێوەی پڕۆسەیەکدا بێت کە هەموو پێکهاتە و نەتەوەکانی عێراق تێیدا بەشدار بن، تاوەکو سەقامگیرییەکی راستەقینە بێتە ئاراوە.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، پەردەی لەسەر ئاستی جێبەجێکردنی ئەو بەڵێنانە لادا کە بە هەرێمی کوردستان دراون و گوتی: نزیکەی 50 ماددەی دەستووری تاوەکو ئێستا فەرامۆش کراون و جێبەجێ نەکراون، لەو 20 خاڵە سیاسییەی کە لەگەڵ محەممەد شیاع سوودانی رێککەوتنی لەسەر کرابوو، تەنیا چەند خاڵێکی کەمیان کاری لەسەر کراوە؛ هاوکات لە کۆی 67 خاڵی پرۆگرامی حکوومەت بەرانبەر هەرێمی کوردستان، تەنیا 4 خاڵ جێبەجێ کراون، ئەمەش بەو مانایەیە کە تەنیا 5%ـی رێککەوتنەکان چووەتە بواری جێبەجێکردنەوە

ئەو ئەندامەی مەکتەبی سیاسی ئاماژەی دا، "ئەم پشتگوێخستنە گەورەیە بووەتە هۆی دروستبوونی قەیرانی بێ متمانەیی و ئاڵۆزییە بەردەوامەکان لە عێراق."

سەبارەت بەوەی بۆچی کێشەکان چارەسەر نابن، ئەندامی مەکتەبی سیاسیی پارتی رایگەیاند کێشەکە لە کەسایەتیی سەرۆکوەزیرانەکاندا نییە، بەڵکوو لەو ژینگە سیاسییەدایە کە کاری تێدا دەکەن. نموونەی بە "عادل عەبدولمەهدی" هێنایەوە و گوتی: "کەس وەک ئەو پەیوەندیی لەگەڵ هەرێم باش نەبوو، بەڵام ژینگەی سیاسی رێگەی نەدا کێشەکان کۆتاییان بێت."

لە کۆتاییدا، ئاماژەی بەوە دا کە کورد رێککەوتنێکی سیاسیی لەگەڵ "چوارچێوەی هەماهەنگی" هەیە و هیوای خواست کە ئەو لایەنە وەک خۆی و لەسەر بنەمای دەستوور پابەندی رێککەوتنەکە بێت.

سەبارەت بەوەی کە دەگوترێت هەرێم لە دەسەڵاتەکانی لای داوە، گوتی: "هەر نیگەرانییەک هەبێت، دەبێت تەنیا لە رێگەی گفتوگۆ چارەسەر بکرێت نەک بە فشار و بڕینی بودجە."