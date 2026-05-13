هەولێر.. سێ بەڵگەفیلمی دۆکیۆدرامی نمایش کرا

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتیی سینەمای هەولێر، لەچوارچێوەی پرۆژەی سینەماو جەماوەر دا، سێ بەڵگەفیلمی دۆکیۆدرامی، لە ئێمپایەر سینەما لە هەولێر نمایش کرا.

ئەمڕۆ چورشەممە، 13ی ئایاری 2026، شاخەوان مستەفا، بەڕێوەبەری سینەمای هەولێر بە کوردستان24ی گوت، "چالاکییەکانی ئەم هەفتەیەمان جیاوازتر و تایبەتتر بوو لە هەفتەکانی رابردوو، چونکە ئەمجارە بابەتی سەرەکی بریتیی بوو لە پێکەوەژیانی نەتەوە و ئایینە جیاوازەکان؛ وەک موسڵمان، مەسیحی، ئاشووری و ئێزدی، کە لە هەرێمی کوردستاندا بە رۆحی خوشک و برایەتی و ئاشتی، پێکەوە ژیان بەسەر دەبەن."

شاخەوان مستەفا گوتیشی، "لە چوارچێوەی ئەم هەفتەیەدا، سێ بەڵگەفیلمی دۆکیۆدرامی نمایش کرا کە بریتی بوون لە، "گەشتوگوزاری ئایینی لەکوردستان، تەسبیح، دێری گوندی بێدیال"، کە هەرسێ بەڵگەفیلمەکە لەلایەن سامی سادق کاری دەرهێنانی بۆ کراوە. زۆر دڵخۆشین کە بتوانین ئەم کارانە بخەینە بەردەمی بینەران، چونکە بابەتی پێکەوەژیان یەکێکە لە گرنگترین پەیام و بنەمای حکومەتی هەرێمی کوردستان، کە هەمیشە جەخت لەسەر ئاشتی، قبووڵکردنی یەکتر و هاوبەشی نێوان پێکهاتەکان دەکاتەوە."

بەڕێوەبەری سینەمای هەولێر ئاماژەی بەوەش دا، "بۆیە پێویستە هونەرمەندان، نووسەران و هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگا، بە گوێرەی بەهرە و توانای خۆیان، کاری لەسەر ئەم بابەتە بکەن و گرنگی پێکەوەژیان بگەیەنن بە خەڵک. ئێمەش لە بواری سینەمادا هەوڵ دەدەین بە زمانی فیلم و هونەر، وێنەیەکی جوان و ڕاستەقینە لە پێکەوەژیان لە هەرێمی کوردستان پیشان بدەین و ئەم پەیامە مرۆییە بگەیەنین بە هاوڵاتیان."

بەڕێوەبەرایەتی سینەمای هەولێر، لە وەرزی بەهارەیدا، لە چوارچێوەی پڕۆژەی "سینەما و جەماوەر"، هەموو چوارشەممەیەک کاتژمێر 6ی ئێوارە، بێبەرانبەر فیلمی سینمایی لە هەولێر لە ئێمپایەر سینەما، نمایش دەکات.