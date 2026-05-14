فیفا بۆ یەكەمجار لە مێژوودا گۆڕانكاری لە یاریی كۆتایی مۆندیالی 2026 دەكات

وەكو كولتوورێكی دێرین پێش یاریی كۆتایی هەر مۆندیالێك ئاهەنگێكی چەند خولەكی بەڕێوەدەچوو كە زۆرینەی كات باسكردنی كولتووری میواندار بوو، بەڵام ئەمجارە لە مۆندیالی 2026 جیاوازە.

فیفا بڕیاریداوە ماوەی نێوان هەردوو گێمی یاریی كۆتایی مۆندیالی 2026 لە بری 15 خولەك بكات بە 30 خولەك و لەو ماوەیەش كۆمەڵێك چالاكی دەكرێت.

فیفا بڕیاریداوە لە یاریی كۆتایی گرووپی بی تی ئێسی كۆریای باشوور و مادۆنا و شاكیرا گۆرانی بڵێن و ئاهەنگێكی بچووك بەڕێوەبچێت.

فیفا پێشبینی دەكات لەو ئاهەنگە 100 ملیۆن دۆلار كۆبكرێتەوە و پارەكەش بخرێتە خزمەت رێكخراوی منداڵانی جیهانی و یارمەتی كەرتی تەندروستی و پەروەردەی وڵاتە هەژارەكان بدات.

ئینفانتینۆی سەرۆكی فیفا رایگەیاند بۆ یەكەمینجار لە مێژوو تۆپی پێ، كارێكی هونەری و وەرزشی بۆ بابەتێكی شكۆمەندانە لە یاریی كۆتایی مۆندیالی 2026 بەڕێوە دەچێت.

كریس مارتنی ئەندامی گروپی كۆڵد پلەی كە لە ڤیدیۆیی راگەیاندنی ئاهەنگەكانی یاریی كۆتایی لەگەڵ سێ بوكەڵەی ناودار بەشداریی دەكات ئاهەنگی نێوان گێمەكانی یاریی كردنەوەی مۆندیال دەكات.

بیرۆكەی ئاهەنگ لە نێوان گێمەكانی یاریی كۆتایی مۆندیالی 2026 لە سوپەر بۆڵی تۆپی پێی ئەمریكی وەرگیراوە كە ساڵانە سەدان ملیۆن دۆلار تەنیا بەو ئاهەنگە پەیدا دەكەن.

ئاهەنگی نێوان گێمەكان بۆ بینەر و یاریزانانی تۆپی پێ نامۆیە هەرچەندە یۆفاش بڕیاریداوە ئاهەنگێك بۆ گرووپی زە كیڵەرس لە یاریی كۆتایی چامپیۆنزلیگ لە نێوان پاریس سانجێرمان و ئارسێناڵ ساز بكات، بەڵام ئاهەنگەكە نیو كاتژمێر پێش یاریی كۆتایی دەبێت و لە نێوان گێمەكان هیچ چالاكییەك بوونی نابێت.

بڕیارە ئەمریكا، مەكسیك و كەنەدا میوانداریی مۆندیالی 2026 بكەن و یاریی كۆتایی مۆندیالەكەش رۆژی 19ـی مانگی حەوت لە یاریگەی میتلایڤ لە لۆس ئانجلۆس بەڕێوەدەچێت.