هاوپەیمانی عەزم داوای پێداچوونەوە بۆ متمانەدان بە کابینەی زەیدی دەکات

دوای ئەوەی بەشێک لە کاندیدەکانی بۆ وەزارەتەکان دەنگی پێویستیان بەدەست نەهێنا، هاوپەیمانی عەزم رایگەیاند، دەبێت پێداچوونەوەی جددی بۆ متمانەدان بە کابینەکەی عەلی زەیدی بکرێت.

هاوپەیمانی عەزم راگەیەندراوێکی بڵاوکردووەتەوە و تیایدا باس لەوەدەکات، پێویستە بنەماکانی هاوبەش و هاوسەنگی پێداچوونەوەی جددی بۆ بکرێت و هێز و پێکهاتەکان شایستەی خۆیان وەربگرن.

‌هاوپەیمانی عەزم بەسەرۆکایەتی موسەنا سامەڕائی داوا لە هێزە سیاسییەکان دەکات بە رۆحیەتێکی نیشتیمانیەوە رەفتار بکەن بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان.

هەروەها جەخت لەوە دەکاتەوە، پاڵپشتیکردنیان بۆ حکوومەتەکەی عەلی زەیدی بەمانای دەستهەڵگرتن لە بەرکەوتەکانی هەڵبژاردن نایەت.

ئەمە لەکاتێکدایە، شەوی رابردوو گرژی لەناو پەرلەمانی عێراق دروستبوو، بەشێک لەو کەسانەی کاندید بوون بۆ پۆستی وەزیر دەنگی پێویستیان بەدەست نەهێنا کە کاندیدەکانی هاوپەیمانی عەزم بوون