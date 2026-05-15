کەشناسی: بارانبارین و هەورەبروسکە زۆربەی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، ئەمڕۆ ئاسمانی هەرێمی کوردستان لە نیمچە هەورەوە دەگۆڕێت بۆ هەوری تەواو و شەپۆلێکی بارانبارین و هەورەبروسکە زۆربەی ناوچەکان دەگرێتەوە.

ئەمڕۆ هەینی 15ـی ئایاری 2026، کەشناسیی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، لە کاتەکانی بەیانی ئەمڕۆوە لە ناوچە شاخاوییەکانی پارێزگای دهۆک و ئیدارەی زاخۆ نمەباران دەستپێدەکات، پاشان لە کاتەکانی دوای نیوەڕۆ کاریگەریی بارانبارینەکە زیاد دەکات و زۆربەی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە.

کەشناسی ئاماژەی بەوەش کردووە، پێشبینی دەکرێت لە هەندێک کاتدا بارانبارینەکە بە شێوەی تاوەباران و هەورەبروسکە بێت، هاوکات هۆشداریی ئەوەش دراوە کە لە هەندێک ناوچە، بەتایبەت لە بەشێکی سنووری پارێزگای هەولێر، ناوچە دەشتاییەکانی باشووری هەرێم، ئیدارەی گەرمیان و پارێزگای کەرکووک، ئەگەری بەرزبوونەوەی تۆز و خۆڵباران هەیە.

سەبارەت بە پلەکانی گەرما، کەشناسی ڕایگەیاندووە کە پلەکان نزیک دەبنەوە لە تۆمارەکانی دوێنێ.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ ئەمڕۆ هەینی:

هەولێر: 31 پلەی سیلیزی

سلێمانی: 28 پلەی سیلیزی

دهۆک: 28 پلەی سیلیزی

کەرکووک: 34 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە: 30 پلەی سیلیزی

زاخۆ: 30 پلەی سیلیزی

سۆران: 26 پلەی سیلیزی

گەرمیان: 37 پلەی سیلیزی

پیرمام: 27 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران: 16 پلەی سیلیزی.