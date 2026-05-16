یەکەم گوتاری سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق دوای دەستبەکاربوونی

سەرۆکوەزیرانی عێراق لە یەکەم گوتاریدا دوای وەرگرتنی پۆستەکەی بەرنامە و کاری لەپێشینەی کابینەکەی ئاشکرا کرد، بەڵێنی دا قۆناغی داهاتوو قۆناغی کارکردن بێت بۆ چاکسازیی ئابووری، بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و دابینکردنی خزمەتگوزاری.

ئەمڕۆ شەممە، 16ی ئایاری 2026، عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق لە گوتارێکدا بۆ گەلی عێراق بەبۆنەی دەستبەکاربوونییەوە، سوپاسی پەرلەمان، لایەنە سیاسییەکان و مەرجەعییەتی باڵای ئایینی کرد بۆ پشتیوانییان، جەختی لەوەش کردەوە، رێگەی چاکسازی سەختە، بەڵام مەحاڵ نییە.

عەلی زەیدی ئاماژەی بەوە کرد، قۆناغی داهاتوو قۆناغی هاوبەشیی راستەقینە دەبێت بۆ تێپەڕاندنی ناکۆکییەکان. ئەوەشی خستە روو، کاری لەپێشینەی کابینەکەیان دەستپێکردنی بەرنامەیەکی هەمەلایەنەی چاکسازیی ئابووری و داراییە بۆ بنیادنانی ئابوورییەکی بەهێز تاوەکوو پشت بە یەک سەرچاوە نەبەسترێت.

ئەوەشی خستە روو، بەرنامەکەیان پشت بە بووژاندنەوەی پیشەسازی، کشتوکاڵ، گەشتیاری و وەبەرهێنان دەبەستێت بۆ ئەوەی وزە و تواناکانی ناوخۆ بخرێنە گەڕ.

سەرۆکوەزیرانی عێراق روونیشی کردەوە، بە هەموو هێزێکەوە کار بۆ پاراستنی ماڵی گشتی و بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵیی کارگێڕی و دارایی دەکەن، چونکە رێگرە لە بەردەم گەشەسەندن و بەرەوپێشچوونی وڵات.

سەبارەت بە پەیوەندییەکان و ئاسایشی وڵات، عەلی زەیدی روونیشی کردەوە، کار بۆ چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری و پاراستنی سەروەریی عێراق دەکەن، هەروەها پەیوەندییە عەرەبی، هەرێمی و نێودەوڵەتییەکانیان لەسەر بنەمای رێزگرتنی دوولایەنە و بەرژەوەندیی هاوبەش بەهێز دەکەن بۆ ئەوەی پێگەی عێراق لە ناوچەکەدا بپارێزرێت.

دەربارەی پرسی گەنجانیش، سەرۆکوەزیرانی عێراق بەڵێنی دا، دەرفەتی کار بڕەخسێنن و رێژەی بێکاری کەم بکەنەوە، لە رێگەی پشتگیریکردنی کەرتی تایبەت و هاندانی وەبەرهێنان.

لە بەشێکی تری گوتارەکەیدا ئاماژەی بەوە دا، کەرتی پەروەردە و تەندروستی بەرەوپێش دەبەن و خزمەتگوزارییە بنەڕەتییەکانی وەک کارەبا، ئاو، رێگەوبان و نیشتەجێبوون دابین دەکەن، دوور لە بەڵێنی بێ بنەما.

ئەمڕۆ شەممە، 16ـی ئایاری 2026، عەلی زەیدی، لە رێوڕسمێکی تایبەتدا وەک سەرۆکوەزیرانی نوێی فیدراڵ و فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق؛ دەستبەکار بوو.

عەلی زەیدی لە کۆشکی سەرۆکایەتیی حکوومەت لە بەغدا، لە لایەن محەممەد شیاع سوودانییەوە پێشوازی لێ کرا و ئەرکەکەی لێ وەرگرت.

لە رێوڕەسمەکەدا، وەک نەریتێکی پڕۆتۆکۆلیی عێراق لە کاتی رادەستکردنی پۆستی سەرۆکوەزیرانی فیدراڵ؛ 21 گولـلەتۆپ تەقێنران وەک نیشانەیەک بۆ رێزگرتن و پێشوازیکردن.

رۆژی پێنجشەممە، 7ـی ئایاری 2026، عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراو، کارنامەی وەزاریی حکوومەتی نوێی عێراقی پێشکەش بە هەیبەت حەلبووسی، سەرۆکی پەرلەمان کرد و رۆژی پێنجشەممە، 14ـی ئایاری 2026، متمانەی پەرلەمانی وەرگرت و دەنگ بە 14 وەزیری کابینەکەی درا.