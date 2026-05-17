نامۆ فازیڵ لەبەردەم ملیۆنان بینەر شكستی بە پاڵەوانێكی ئەمریكی هێنا

شێرەكەی كوردان بیرۆكەی "مار"ـی بۆ بردنەوە لە ركابەرەكەی بەكارهێنا

نامۆ فازیڵ، پاڵەوانی كورد لە دوایین بەشداریكردنی لە پاڵەوانێتیی هونەری جەنگی لە ئەمریكا شكستی بە ركابەرەكەی هێنا، لە دوای یارییەكەش جارێكی دیكە دووپاتی كردەوە كە كورد هەمووی پێشمەرگەیە و لە هەڕەشە و مردن ناترسێت.

نامۆ فازیڵ، لە یەکەم پاڵەوانێتی وەرزشیی "نێتفلێکس" لە هـــۆڵی (ئینتویت دۆم) لە شاری لۆس ئانجلسی ئەمریکا، لە یارییەكانی MMA توانی بە ئاڵای کوردستانەوە شكست بە جەیك بابیانی ئەمریكی بێنێت، ئەگەرچی لە دەستپێكی شەڕەكەدا، ركابەرەكەی نامۆ باڵادەست بوو، بەڵام جەنگاوەرە کوردەکە بە تاکتیکی ماری جۆری ئاناكۆندا هێرشی كردە سەر پاڵەوانە ئەمریكییەكە و ملی جەیلی گرت و وازی لێ نەهێنا تاوەكو بە ئاماژەی دەستەكانی تەسلیمبوونی خۆی راگەیاند.

نامۆ فازیڵ، كە زۆرجار بە نەوەی سەڵاحەدین ناوی دەبەن، لە هەموو پاڵەوانێتی و شەڕەكان بە ئاڵای كوردستان دەچێتە مەیدان و لە كۆی 10 شەڕ تەنیا یەك شەڕی دۆڕاندووە و رەنگە لە داهاتوویەكی نزیك دەرفەتی بەشداریكردنی لە پاڵەوانێتییە جیهانییەكانی UFC بۆ بڕەخسێت.

سەركەوتنە گەورەكەی نامۆ فازیڵ لە نێتفلێكس ملیۆنان بینەری هەبوو، بە مانشێتێكی گەورەش نووسرا بوو "نامۆ فازیڵ ملی جەیلی گرت، خەریك بوو بیخنكێنێت".

نامۆ فازیڵ لە لێدوانێكدا رایگەیاند رووحی شەڕ و جەنگ و خۆڕاگری لە كورد وەرگرتووە، گوتیشی: كورد هەمووی پێشمەرگەیە و لە مردن ناترسێت.