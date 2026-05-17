نێچیرڤان بارزانی لەگەڵ پاپای ڤاتیکان و سەرۆککۆماری ئیتاڵیا کۆدەبێتەوە

سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: نێچیرڤان بارزانی بە سەردانێکی فەرمیی به‌ره‌و رۆمای پایتەختی ئیتاڵیا، به‌ڕێکه‌وت و ژمارەیەک کۆبوونەوە لەگەڵ پاپای ڤاتیکان و سەرۆککۆماری ئیتاڵیا و بەرپرسانی باڵای حکوومەتی ئیتاڵی دەبێت.

سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، ئێواره‌ی ئەمڕۆ یەکشەممە 17ـی ئایاری 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، بە سەردانێکی فەرمیی به‌ره‌و رۆمای پایتەختی ئیتاڵیا، به‌ڕێکه‌وت.

سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوەداوە، لە چوارچێوەی سەردانەکه‌یدا، نێچیرڤان بارزانی لەگەڵ پاپای ڤاتیکان و سەرۆککۆماری ئیتاڵیا و ژمارەیەک لە بەرپرسانی باڵای حکوومەتی ئیتاڵی و دەوڵەتی ڤاتیکان کۆدەبێتەوە.

هەروەها لە راگەیەنراوەکەی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان ئەوەش هاتووە، لە چوارچێوەی کۆبوونەوەکاندا، پەیوەندییەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان لەگەڵ ئیتاڵیا و ڤاتیکان، بارودۆخی سیاسی و ئەمنیی عێراق و ناوچەکە، لەگەڵ چەندین پرسی جێی بایەخی هاوبەش، تاوتوێ ده‌کرێن.