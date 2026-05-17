دادگای باڵای سعودیە : 27ـی ئایار یەکەم رۆژی جەژنی قوربانە

پێش 40 خولەک

دادگای باڵای سعودیە رایگەیاند، سبەی دووشەممە یەکەم رۆژی مانگی زیلحەجەیە و رۆژی 26ـی ئەم مانگەش رۆژی عەرەفە دەبێت.

ئەمڕۆ یەکشەممە 17ـی ئایاری 2026، دادگای باڵای سعودیە لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوەدا، سبەی دووشەممە 18ـی ئایاری 2026، یەکەم رۆژی مانگی زیلحەجەیە و رۆژی سێشەممە 26ـی ئایاری 2026، رۆژی وەستان دەبێت لە کێوی عەرەفە و رۆژی چوارشەممە (27ـی ئایار) یەکەم ڕۆژی جەژنی قوربان دەبێت.

پێشتر دادگای باڵای سعودیە داوای لە سەرجەم موسڵمانانی ئەو وڵاتە کردبوو، ئێوارەی ئەمڕۆ یەکشەممە، کە هاوکاتە لەگەڵ 29ـی مانگی زیلقەعدەیە و چاودێری بینینی مانگی زیلحەجە بکەن بۆ دیاریکردنی وادەی جەژنی قوربان.