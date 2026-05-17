نووسینگەی سیستانی: سبەی یەکەم رۆژی مانگی زولحەججەیە

پێش 46 خولەک

نووسینگەی مەرجەعی باڵای شیعەکانی عێراق، بڵاوی کردەوە، سبەی یەکەم رۆژی مانگی زولحەججەی ساڵی 1447ـی کۆچییە.

یەکشەممە، 17ـی ئایاری 2026، نووسینگەی عەلی سیستانی، مەرجەعی باڵای شیعەکانی عێراق، لە بارەی یەکەم رۆژی مانگی زولحەججە، راگەیەنراوێکی بڵاو کردەوە.

نووسینگەی سیستانی، ئاماژەی بەوە کرد، سبەی دووشەممە، 18ـی ئایاری 2026، یەکەم رۆژی مانگی زولحەججەی ساڵی 1447ـی کۆچییە.

جەژنی قوربان دەکەوێتە رۆژێک دوای 9ـی زولحەججە، حاجیان لەو رۆژەدا لە چیای عەرەفە دەوەستن، کە گرنگترین پایەی حەجە، جەژن لە رۆژی 10ـی زولحەججە دەستپێدەکات و 13ـی زولحەججە کۆتایی دێت.

لە بەیانی یەکەم رۆژی جەژنەکەدا موسڵمانان دەچن بۆ مزگەوت و نوێژی جەژن ئەنجام دەدەن و دەست دەکەن بە تەکبیر لێدان، هەورەها ئەو چوار رۆژە لە وڵاتە موسڵمانەکان دەبێتە پشووی فەرمی و، قوربانیکردنیش دەکەوێتە دوای تواوبوونی نوێی جەژن.

موسڵمانان لە جەژی قورباندا مەڕ، بزن، مانگا یان حووشتر، یەکێک لەوانە دەکەنە قوربانی و گۆشتی قوربانییەکەش بەسەر خزمان و دراوسێ و هەژاران دابەش دەکەن.