مەسرور بارزانی و سەلاحەددین بەهائەددین دۆخیی گشتی هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەكەیان تاوتوێ کرد
حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، ئەمڕۆ دووشەممە، 18ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ، پێشوازی لە سەلاحەددین بەهائەددین ئەمینداری گشتیی یەكگرتووی ئیسلامیی كوردستان كرد.
لە کۆبوونەوەکەدا، دۆخیی گشتی هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەكە تاوتوێ کرا.
ئاماژە بەوەش کراوە، هەردوولا جەختیان لە گرنگیی کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان و دامەزراوە یاسایی و دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان کردەوە .