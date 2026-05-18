مەسرور بارزانی و سەلاحەددین بەهائەددین دۆخیی گشتی هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەكەیان تاوتوێ کرد

حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، ئەمڕۆ دووشەممە، 18ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ، پێشوازی لە سەلاحەددین بەهائەددین ئەمینداری گشتیی یەكگرتووی ئیسلامیی كوردستان كرد.

لە کۆبوونەوەکەدا، دۆخیی گشتی هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەكە تاوتوێ کرا.

ئاماژە بەوەش کراوە، هەردوولا جەختیان لە گرنگیی کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان و دامەزراوە یاسایی و دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان کردەوە .