دڵشاد شەهاب: ئیتاڵیا و ڤاتیکان پشتیوانی خۆیان بۆ هەرێمی کوردستان دووپاتکردەوە

گوتەبێژی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان رایدەگەیەنێت، ئیتاڵیا بەردەوام دەبێت لە پشتیوانیکردنی هێزەکانی پێشمەرگە و پاراستنی سەقامگیریی ناوچەکە، ئاماژە بەوەش دەکات کە ڤاتیکان بە بایەخەوە دەڕوانێتە پێکەوەژیانی ئایینی لە هەرێمی کوردستان.

دڵشاد شەهاب، گوتەبێژی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان، ئەمڕۆ دووشەممە، 18ـی ئایاری 2026، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند: لەم بارودۆخەی ئێستا بەگشتیی ناوچەکە تێی کەوتووە هەرێمی کوردستان پێگەیەکی گرنگی لە ناوچەکەدا هەیە، بەتایبەت وەک ناوچەیەکی ئارام و سەقامگیر.

گوتەبێژی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان، ئاماژەی بەوەدا، وڵاتانی ناوچەکە وەک کارێکتەرێکی کارا لە هەرێمی کوردستان دەڕوانن و لە کۆبوونەوەی نێوان نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و پاپا لیۆی چواردەیەم، پاپای ڤاتیکان، جەخت لە پێکەوەژیان لە هەرێمی کوردستان کرایەوە.

هەرێمی کوردستان وەک نموونەیەکی سەرکەوتوو لەناوچەکە دا ، وەسفکرا، دڵشاد شەهاب گوتیشی" پاپا لیۆی چواردەم بە گرنگییەوە باسی لە تەواوی نەتەوە و پێکهاتە ئایینەکان کرد کە لە هەرێمی کوردستان بەبێ گرفت بەیەکەوە دەژین".

باسی لەوەش کرد، تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەی سەرۆکی هەرێم و پاپای ڤاتیکان هێرشەکانی گرووپە چەکدارە لە یاسادەرچووەکان بوو کە هەرێمی کوردستان بەهۆیەوە زیانێکی زۆری بەرکەوت و سەرۆکی هەرێم ئەوەی دووپاتکردەوە، کە" ئێمە هەرگیز بەشێک نەبووین لەو شەڕە و تەواوی پێکهاتە و ئایین و ئایینزاکان پارێزراو و سەلامەت دەبن، چونکە بەشێکی رەسەنی کوردستانن و هەربەم شێوەیەش دەمێننەوە".

دەربارەی پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و ئیتاڵیا گوتەبێژی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان باسی لەوە کرد، ئیتاڵیا رۆڵێکی کاریگەر و گرنگی هەیە بەتایبەت لە شەڕی دژ بە داعش، ئیتاڵیا هاوکاری و پشتیوانی زۆری هێزەکانی پێشمەرگە بوون و هەروەها لە یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگەش یارمەتیدەربوون و تاوەکو ئێستاش بەردەوامە.

دوێنێ یەکشەممە 17ـی ئایاری 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، بە سەردانێکی فەرمیی گەیشتە رۆمای پایتەختی ئیتاڵیا.

هەروەها سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان رایگەیاندبوو، لە چوارچێوەی سەردانەکه‌یدا، نێچیرڤان بارزانی لەگەڵ پاپای ڤاتیکان و سەرۆککۆماری ئیتاڵیا و ژمارەیەک لە بەرپرسانی باڵای حکوومەتی ئیتاڵی و دەوڵەتی ڤاتیکان کۆدەبێتەوە.