سیاسی

کەمال کەرکووکی: پارتی ئامادەی کاراکردنەوەی پەرلەمانە

دکتۆر کەمال کەرکووکی، ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان
دکتۆر کەمال کەرکووکی، ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان
کوردستان پەرلەمانی کوردستان فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان

ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان و سەرۆکی پێشووتری پەرلەمانی کوردستان، رایگەیاند؛ پەرلەمان لە هەموو سیستەمە دیموکراسییە پەرلەمانییەکانی جیهاندا بە باڵاترین دامەزراوەی دەستووری دادەنرێت و ئەرکی پاراستنی دامەزراوە سیاسییەکان و متمانەبەخشینە بە حکوومەت.

ئەمڕۆ سێشەممە، 19ـی ئایاری 2026، دکتۆر کەمال کەرکووکی، ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان و سەرۆکی پێشووتری پەرلەمانی کوردستان، بە کوردستان24ـی رایگەیاند؛ ئاماژەی بەوە کرد، "ناکرێت پەرلەمان بەهۆی هیچ ئەگەرێکەوە دوابخرێت، ئەوە تاوانێکی گەورەیە کە ئەمڕۆ دەکرێت." جەختیشی کردەوە، پارتی و فراکسیۆنەکانی دیکە لەناو پەرلەماندا ئامادەن بۆ ئەنجامدانی ئەرکەکانیان، بەڵام ئەوانەی ئامادە نین و نایەنە ناو هۆڵی پەرلەمان خیانەتیان لەو سوێندە کردووە کە بۆ خزمەتی گەل و پاراستنی مافەکان خواردوویانە و لەبەردەم مێژوو، خودا و ویژدانی گەلدا بەرپرسیارن.

کەرکووکی داوای لە لایەنەکان کرد، ئەگەر راست دەکەن، بێنە ناو پەرلەمان، سەرۆکایەتی دابنێن، لیژنەکان کارا بکەنەوە و یاسا دەربکەن، نەک تەنیا لە کۆتایی مانگدا مووچە وەربگرن بەبێ ئەوەی بەرگریی لە مافی خەڵک بکەن. گوتیشی: "ئەگەر پەرلەمانی کوردستان کارا نەبێت، ناتوانرێت بەرگریی لەو ماددە دەستووریانە بکرێت کە لە دەستووری عێراقدا بۆ پاراستنی مافەکانی گەلی کوردستان چەسپێنراون."

سەبارەت بە پێکهێنانی حکوومەت و ژمارەی کورسییەکان، دکتۆر کەمال کەرکووکی رایگەیاند؛ پارتی ئامادەی کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی حکوومەتە. ئاماژەی بەوەش کرد، ئێستا 49 کورسی بە زۆرینە دادەنرێت، چونکە سێ پەرلەمانتار سوێندی یاساییان نەخواردووە و مافیان نەماوە.

دەربارەی داواکاریی 50 بە 50 لەلایەن یەکێتیی نیشتمانیی کوردستانەوە، گوتی: "ئەوە بابەتێکی سیاسی نێوان شاندی هەردوولایە، بەڵام لەناو پەرلەماندا 50 بە 50 نییە، چونکە پارتی 39 کورسی و یەکێتی 23 کورسی هەیە، لایەنەکانی دیکەش بەپێی دەنگی خەڵک خاوەن کورسی خۆیانن."

کەمال کەرکووکی باسی لەوە کرد، پارتی حزبێکی خاوەن مێژوو و شکۆیە و هەمیشە هەنگاوەکانی لە بەرژەوەندی خەڵکدایە. رایگەیاند؛ پارتی هەرگیز لەگەڵ پەکخستنی پەرلەمان نییە، دەرگای گفتوگۆی لەسەر هیچ لایەنێک دانەخستووە و بۆ هەر هەنگاوێکیش پلانی خۆی هەیە کە لە کاتی گونجاودا رایدەگەیەنێت.

 
 
لاڤین عومەر ,