دەرباز کۆسرەت رەسووڵ: هیچ لایەنێک مافی باسکردنی دوو ئیدارەیی نییە

پێش کاتژمێرێک

ئەندامێکی مەکتەبی سیاسیی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان رایدەگەیەنێت، هیچ لایەنێک مافی باسکردنی دوو ئیدارەیی نییە و بە تەواوی ئامادەن بۆ کاراکردنەوەی پرۆسەی سیاسی لە هەرێمی کوردستان.

ئەمڕۆ سێشەممە، 19ی ئایاری 2026، دەرباز کۆسرەت رەسووڵ، ئەندامی مەکتەبی سیاسیی یەکێتی لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، هیچ لایەنێک بە یەکێتیشەوە مافی ئەوەی نییە باسی دوو ئیدارەیی بکات.

روونیشی کردەوە، هەرێمی کوردستان بەرهەمی قوربانیدانی شەش ملیۆن کەسە و هیچ لایەنێک بۆی نییە باسی نەمانی بکات.

دەرباز کۆسرەت رەسووڵ لە وەڵامی پرسیارێکی پەیامنێری کوردستان24، ئاماژەی بەوە دا، ئەوان وەک یەکێتی لەگەڵ کاراکردنەوەی پرۆسەی سیاسیین لە هەرێمی کوردستان و پشتگیری لەو هەنگاوە دەکەن بۆ خزمەتکردنی زیاتری هاووڵاتییان.

پرۆسەی سیاسی لە هەرێمی کوردستان قۆناغی جیاوازی بڕیوە، یەکەم هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان لە 19ی ئایاری ساڵی 1992 بەڕێوەچوو و بووە بنەمایەک بۆ دروستبوونی قەوارەی هەرێم. هاوکات دوایین هەڵبژاردنی پەرلەمانیش لە 20ی تشرینی یەکەمی ساڵی 2024 کرا.

فراكسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی كوردستان راگەیەنراوێکی بە بۆنەی تێپەڕبوونی 34 ساڵ بەسەر یەکەم هەڵبژاردنی پەرلەمان بڵاوكردووەتەوە و ئاماژەی بەوە داوە "فراكسیۆنی پارتی پێشوازی لە هەر دەستپێشخەرییەك دەكات بۆ كاراكردنەوەی پەرلەمانی كوردستان تا ئەم دامەزراوە گرنگە رۆڵی یاسایی خۆی جێبەجێ بكات، چونكە كاركردنەوەی پەرلەمانی كوردستان پێویستییەكی نیشتمانی و دەستووری و دامەزراوەییە، بەتایبەت لەو دۆخە هەستیارەیەدا زیاتر لەهەر كاتێكدا پێویستی بە پەرلەمانی كوردستانە بۆ پاراستنی بەرژەوەندییەكانی باڵاكانی هەرێمی كوردستان".

نزیکەی ساڵ و نیوێک بەسەر هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان تێپەڕیون، بەڵام تا ئێستا لایەنە سیاسییەکان بە تایبەت پارتی و یەکێتی لەسەر پێکهێنانی کابینەی دەیەمی حکوومەت نەگەیشتوونەتە رێککەوتن.