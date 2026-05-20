64 ساڵە سەرۆک بارزانی پێشمەرگەیە

"پێشمەرگە باڵاترین شانازییە"، ئەم چەند وشەیە نوێترین وەسفی سەرۆک بارزانین بۆ پێشمەرگە کە بەشی هەرە زۆری تەمەنی وەکو پێشمەرگە بەسەربردووە و ئێستاش شانازی هەرە گەورەیەتی.

سەرۆک بارزانی، لە 20 ئایاری 1962 ئەو کاتەی تەمەنی 16 ساڵ بوو، لە ناوچەی بێخمە پەیوەندی بە بارەگای بارزانی دەکات و دەچێتە نێو رێزەکانی پێشمەرگە، زۆربەی ژیانی لەگەڵ پێشمەرگە بەسەربردووە، هەروەکو سەرۆک بارزانی ئاماژەی پێدەکات؛ ئەم یادەوەریە هەمیشە بۆی سەرچاوەی گەورەترین شانازی بووە.

سەرۆک بارزانی: لە دڵەوە پێتان دەڵێم، من هەرچییەکی بم، لای من گەورەترین و پیرۆزترین ناو و ئەرک پێشمەرگەیەتییە و من پێشمەرگەم.

سەرۆک بارزانی لە شۆرشی ئەیلوولەوە، کە یەکەم شۆرشی نەتەوەیی بوو و بەبێ هیچ جیاوازییەک تەواوی کوردستانییان بە هەموو پێکهاتەکانەوە بەشداریان تێداکرد، بووە پێشمەرگە، ئەم شۆرشە بە سەرکردایەتی رێبەری گەورەی کوردستان مستەفا بارزانی شێوازی خەباتی کوردی بۆ تاهەتایی گۆڕی، بەهۆی ئەم گۆڕانکارییە گەورەیە، بۆ یەکەمجار لە مێژوودا کورد بووە خاوەنی مافە دەستوورییەکانی، ئەویش مافی ئۆتۆنۆمی بوو کە ساڵی 1970 حکوومەتی ئەو کاتی عێراق ناچارکرا دان بە مافی گەلی کورد بنێت و وەکو هاوبەشێکی سەرەکی لە وڵاتدا بناسێت.

سەرۆک بارزانی: شۆرشێکی چەکداری، سیاسی، کۆمەڵایەتی، شۆرشێک بوو دۆزی گەلی کوردستانی بە هەموو جیهان گەیاند، دەرگایەکی فراوانی بۆ گەلی کوردستان کردەوە،

سەرۆک بارزانی، لە شۆرشی گوڵان و دواتریش سەرهەڵدانی گەلی کوردستان، وەکو سەرکردەیەکی پێشمەرگە، شان بەشانی پێشمەرگە بەردەوام بوو لەسەر ئەو ئەرکە پیرۆزەی کە خۆی بە شانازی هەرە گەورە دەزانێت، لەگەڵ تەواوکردنی قوناخی شۆرش و بەدەستهێنانی ئازادی، سەرۆک بارزانی وەکو پێشمەرگەیەک یەکەم کەس بوو داوای مافی دیموکراسی و هەڵبژاردنی بۆ خەڵکی کوردستان کرد، لە نێو کەشی دیموکراسیشدا، وەکو پێشمەرگەیەک بەردەوام داکۆکی لە پاراستنی دەستکەوتەکانی کوردستان و ئەزموونەکەی کردووە

سەرۆک بارزانی، ئەو پێشمەرگەی کە هەرگیز سازشی لە پاراستنی دەستکەوتەکانی گەلی کوردستان نەکردووە، دوای ساڵی 2003 یش وەکو پێشمەرگەیەک لە بەغدا بەرگری لە دەستکەوتەکانی گەلی کوردستان کردووە و بەردەوامیش پێداگیری لە سیستەمی فیدراڵی کردووە، سەرۆک بارزانی یەکێک لە پێداگیرییەکانی هێشتنەوەی پێشمەرگە وەکو هێزێکی فەرمی و پارێزەری کوردستان بوو کە لە دەستووری عێراقدا جێگرکرا.

لە شەڕی دژ بە داعشدا، سەرۆک بارزانی کە ئەو کات سەرۆکی هەرێمی کوردستان بوو، وەکو پێشمەرگەیەک لە بەرەکانی شەڕ هاوشانی پێشمەرگەی کوردستان لە بەرگریکردن لە کوردستان و سەرکردایەتی بەرەکانی جەنگی دژ بە داعش بەشداربوو، پشتگیرییەکی گەورەی سیاسی و سەربازی نێودەوڵەتی بۆ پێشمەرگە و کوردستان دابینکرد.

سەرۆک بارزانی شەیدایەکی سەرسەختی پێشمەرگایەتییە، هەمیشە وەکو پێشمەرگەیەک دەردەکەوێت و بەرگری لە کوردستان و کوردستانیانی هەموو شوێنک دەکات، لە داستانەکانی پردێ و سحێلا جارێکی دیکە ئەو گیانەی بە پێشمەرگە بەخشی کە خۆچەماندن لە فەرهەنگی بەرگریکردن لە کوردستان دا نییە.

خۆشەویستی سەرۆک بارزانی بۆ پێشمەرگە و شەیدابوونی بۆ ئەم ئەرکە پیرۆزە دوای 64 ساڵ بەهێزتر بووە، بۆیە بەلای سەرۆک بارزانی پێشمەرگە گەورەترین شانازییە و بە هیچ پلە و پۆستێک نایگۆڕێتەوە