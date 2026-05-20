پێشەوا هەورامانی: وەڵامی مەتەڵی ناردنی چەک بۆ کورد تەنیا لە لای ئەمریکایە کە ئاشکرای بکات
پێشەوا هەورامانی ئاشکرای کرد، حکوومەتی هەرێمی کوردستان دوور و نزیک هیچ پەیوەندییەکی بە بابەتی ناردنی چەکەوە نییە، وەڵامی ئەو مەتەڵە تەنیا لە لای حکوومەتی ئەمریکایە کە ئاشکرای بکات و رایبگەیەنێت؛ لە کوێ، بە کێ، چۆن، چەند، کەی چەک دراوە بە کورد.
چوارشەممە، 20ـی ئایاری 2026، پێشەوا هەورامانی، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە چاوپێکەوتێکدا لەگەڵ کەناڵی "بی بی سی فارسی"، گوتی: وەڵامی مەتەڵی ناردنی چەک بۆ کورد تەنیا لە لای حکوومەتی ئەمریکایە.
جەختی لەوەش کردەوە، پێویستە حکوومەتی ئەمریکا ئاشکرای بکات و رایبگەیەنێت، لە کوێ، بە کێ، چۆن، چەند، کەی چەک دراوە بە کورد!
هاوکات هەورامانی دووپاتی کردەوە، حکوومەتی هەرێمی کوردستان دوور و نزیک هیچ پەیوەندییەکی بەم بابەتەوە نییە.