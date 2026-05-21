بە هاوکاریی پاکستان، 20 دەریاوانی ئێرانی گەڕانەوە وڵاتەکەیان

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 21ـی ئایاری 2026، رەزا ئەمیری، باڵیۆزی ئێران لە پاکستان، لە پەیامێکی ئێکس دا سوپاسی هەڵوێستی نیشتمانیی حکوومەتی پاکستان کد بۆ بەدواداچوون و ئازادکردنی 20 دەریاوانی وڵاتەکەی.

لە پەیەمەکەدا رەزا ئەمیری دەڵێت: "ئەم دەریاوانانە بەهۆی دەستبەسەرداگرتنی کەشتییەکەیان لە ئاوەکانی سەنگافورە لە بارودۆخێکی مەترسیداردا بوون."

باڵیۆزی ئێران لە پاکستان دەشڵیت: سوپاسی بێپایان ئاراستەی هەوڵە ماندووەکانی محەمەد شەهباز شەریف، سەرۆکوەزیرانی پاکستان، و وەزارەتی دەرەوەی ئەو وڵاتە دەکەم؛ بەتایبەت ئیسحاق دار، جێگری سەرۆکوەزیران و وەزیری دەرەوە و هەموو ئەو ئاژانس و لایەنە پەیوەندیدارانەی کە هاوکار بوون."