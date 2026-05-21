ئێران هۆشداریی لە داخستنی گەرووی باب ئەلمەندەب دەدات

راوێژکاری وەزیری ناوخۆی ئێران هۆشداری دەدات لەوەی لە ئەگەری هێرشکردنە سەر وڵاتەکەی، گەرووی "باب ئەلمەندەب"یش دەکەوێتە ناو هاوکێشەی جەنگەوە، ئەمەش دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی نەوت بۆ 200 تا 250 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک.

محەمەد حەسەن نامی، راوێژکاری وەزیری ناوخۆی ئێران لە لێدوانێکی تەلەفزیۆنیدا، ئاماژەی بە پێگەی جیۆپۆلەتیکی ئێران و رۆڵی گەرووەکانی لە ئاسایشی وزەی جیهانیدا کرد و رایگەیاند، "گەرووەکانی هورمز، مالاکا و باب ئەلمەندەب بە گرنگترین خاڵە ستراتیژییەکانی تێپەڕبوون لە جیهاندا دادەنرێن، هەر گۆڕانکارییەک لە دۆخی ئەم گەرووانەدا، کاریگەری راستەوخۆی لەسەر نرخی نەوت و ئاسایشی نێودەوڵەتی دەبێت."

گوتیشی: "ئێمە تا ئێستا بەهۆی کۆمەڵێک هۆکاری ستراتیژی و تاکتیکییەوە، بە پلەی یەکەم پشتمان بە گەرووی هورمز بەستووە، بەڵام ئەمە بەو مانایە نییە کە بژاردەکانی دیکەمان پشتگوێ خستبێت."

محەمەد حەسەن نامی لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا جەختی کردەوە، "ئەگەر رۆژێک لە رۆژان ناچار بکرێین پێ بنێینە ناو جەنگێکی سەربازییەوە و هێرشمان بکرێتە سەر، ئەوا گەرووی باب ئەلمەندەبیش دەخرێتە ناو هاوکێشەی جەنگەکەوە، لە دۆخێکی لەم شێوەیەدا، نرخی نەوت بە خێرایی بەربەستی 200 دۆلار تێدەپەڕێنێت و رەنگە بگاتە 250 دۆلاریش."

راوێژکاری وەزیری ناوخۆی ئێران ئاماژەی بەوەش کرد، چالاککردنی گەرووی باب ئەلمەندەب لە پاڵ گەرووی هورمزدا، دەبێتە هۆی پچڕانی تەواوەتی هێڵەکانی دابینکردنی وزەی جیهانی و گۆڕانکارییەکی ریشەیی لە هاوسەنگیی هێزە ئابووری و سەربازییەکانی ناوچەکەدا دروست دەکات.

لەم چوارچێوەیەدا و پێشتر، محەممەد ئەلبوخەیتی، ئەندامی مەکتەبی سیاسی بزووتنەوەی ئەنساروڵڵای حوسی رایگەیاندبوو، ئەگەر گرژی و رووبەڕووبوونەوەکان زیاتر ببنەوە، رەنگە بزووتنەوەکەیان پەنا بۆ داخستنی گەرووی باب ئەلمەندەب ببات کە دەریای سوور بە کەنداوی عەدەنەوە دەبەستێتەوە، جەختیشی کردەوە، ئەم رێکارە تەنیا ئەو وڵاتانە دەگرێتەوە کە ئەوان بە "دەستدرێژکار" وەسفیان دەکەن.

ئەم هۆشدارییانە لە کاتێکدا دێن کە گرژییەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست تەشەنەی کردووە و بووەتە هۆی پەککەوتنی هاتوچۆی دەریایی لە گەرووی هورمزدا، کە گرنگترین رێڕەوی ئاوییە بۆ گواستنەوەی نەوت و گازی وڵاتانی کەنداو بەرەو بازاڕەکانی جیهان.

بزووتنەوەی ئەنساروڵڵا پێشتریش ئاماژەی بە ئەگەری فراوانکردنی بازنەی پێکدادانەکان دابوو بۆ گرتنەوەی گەرووی باب ئەلمەندەب، ئەگەر هاتو پێشهاتە سەربازییەکان لە چوارچێوەی بەرەی پشتیوانی ئێراندا پێویستیان بەوە ببێت.