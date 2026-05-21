سەرچاوەیەک بۆ کوردستان24: هەفتەی داهاتوو مووچەی مانگی ئایار خەرج دەکرێت

سەرەتای هەفتەی داهاتوو شاندێکی هەرێمی کوردستان دەچێتە بەغدا و هەر هەفتەی داهاتووش بڕیاری خەرجکردنی مووچە دەدرێت و مووچەی مانگی ئایار دەنێردرێت و کەمێک پێش ئێستاش لیستی مووچە و راپۆرتی تەروازی پێداچوونەوە رادەستی بەغدا کرا.

بڕیارە هەفتەی داهاتوو شاندێکی هەرێمی کوردستان بچێتە بەغدا و سەرچاوەیەکیش بە کوردستان24ـی راگەیاند، وەزیری دارایی حکوومەتی عێراقی فیدڕاڵ رەزامەندی داوە پێش جەژن واتە هەفتەی داهاتوو مووچەی مانگی ئایار خەرج بکات و خەرجکردنی مووچەکەش بەشێوەی مناقەسە دەبێت، واتە وەزارەتی دارایی عێراقی فیدڕاڵ مووچەی مانگی ئایار بە تەواوەتی دەنێردرێت و دوای جەژنیش وەزارەتی دارایی و ئابووری حکومەتی هەرێمی کوردستان داهاتی نانەوتی بۆ بەغدا دەنێرێت.

لەلایەکی دیکەوە بە گوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، تیمێکی وەزارەتی دارایی و ئابووری حکوومەتی هەرێمی کوردستان دوێنێ لە هەولێرەوە چوونەتە بەغدا و ئەمڕۆ بەیانی لیستی مووچەی مانگی ئایار و راپۆرتی تەرازووی پێداچوونەوەی مانگی نیسانیان رادەستی وەزارەتی دارایی عێراقی فیدڕاڵ کرد.

بەگوێرەی زانیارییەکانی پەیامنێری کوردستان24ـیش، وەزیری دارایی عێراقی فیدڕاڵ، کارمەندانی وەزارەتەکەی راسپاردووە رێکارەکانی دابەشکردنی مووچە لە رۆژانی هەینی و شەممە تەواو بکەن و بەڵێنی بە هەرێمی کوردستان داوە بۆ مووچەی فەرمانبەران بەر لە جەژن چاوەڕێی داهاتی نانەوتی نەکرێت.