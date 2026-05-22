35 کەشتی لە گەرووی هورمز پەڕینەوە

هێزی دەریاییی سوپای پاسدارانی ئێران، وردەکاریی چاودێریکردنی گەرووی هورمز بڵاو دەکاتەوە و رایدەگەیەنێت، تەنیا لە 24کاتژمێری رابردوودا 35 کەشتیی نەوتهەڵگر و بازرگانی بە هەماهەنگی ئەوان گەرووەکەیان بڕیوە.

هێزی دەریاییی سوپای پاسداران رایگەیاند: لە ماوەی 24 کاتژمێری رابردوودا، 35کەشتیی نەوتهەڵگر و کەشتیی بازرگانیی دیکە بە هەماهەنگی لەگەڵ هێزی دەریاییی سوپا، لە گەرووی هورمز پەڕیونەتەوە. ئەمەش دوای دیاریکردنی سنووری فەرمی بەڕێوەبەریی ئەو هیزە لە گەرووی هورمز.

دامەزراوەی بەڕێوەبردنی ڕێڕەوە ئاوییەکانی کەنداو، سنووری فەرمیی چاودێری و بەڕێوەبردنی خۆی لە گەرووی هورمز بەم شێوەیە ڕاگەیاندووە؛ لە ڕۆژهەڵاتی گەرووی هورمز: هێڵی نێوان "کێوی موبارەک" لە ئێران و باشووری "فۆجەیرە" لە ئیمارات. لە ڕۆژئاوای گەرووەکەشەوە: هێڵی نێوان کۆتایی "دوورگەی قەشم" لە ئێران و "ئومولقوەین" لە ئیمارات.