سعوودیە: تا ئێستا زیاتر لە ملیۆنێک کەس گەیشتوونەتە وڵاتەکەمان

هەینی، 22ـی ئایاری 2026، سولەیمان بن عەبدولعەزیز، بەڕێوەبەری گشتیی پاسپۆرتی سعوودیە، لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا ئاماژەی بەوە کرد، "تا ئەمڕۆ ژمارەی ئەو کەسانەی بۆ جێبەجێکردنی رێوڕەسمەکانی حەج روویان لە وڵاتەکە کردووە، زیاترە لە یەک ملیۆنێک و 500 هەزار حاجی".

لە درێژەی لێدوانەکەیدا وردەکاریی گەیشتنی حاجییانی خستە روو و رایگەیاند: کە "زیاتر لە یەک ملیۆن و 400 هەزار حاجی لە رێگەی فڕۆکەوە گەیشتوونەتە وڵاتەکە. لە بەرامبەردا، ژمارەی ئەو حاجییانەی لە رێگەی دەروازە وشکانییەکانەوە هاتوون نزیکەی 45 هەزار دەبن، هەروەها نزیکەی 6 هەزاریشیان لە رێگەی دەریاییەکانەوە گەیشتوون."

هەروەها سێشەممە 19ـی ئایاری 2026، رۆژگار جەعفەر، بەرپرسی راگەیاندنی شاندی وەزارەتی ئەوقافی هەرێمی کوردستان بۆ پرۆسەی حەجی ئەمساڵ، لە لێدوانێکی تایبەتدا بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی راگەیاندبوو: "تا ئێستا پێنج هەزار و 120 حاجی هەرێمی کوردستان بە سەلامەتی گەیشتوونەتە سعوودییە، کە پێکهاتوون لە دوو هەزار و 368 ئافرەت و دوو هەزار و 752 پیاو، ئێستا سەرجەمیان لە شاری مەککەن."