عێراق بە دەست پاشماوەی پلاستکییەوە گیرۆدە بووە

وەزارەتی ژینگە: عێراق رۆژانە نزیکەی 16 هەزار تۆن پاشماوەی پلاستیکی بەرهەم دەهێنێت

پێش 51 خولەک

وەزارەتی ژینگەی عێراق رایگەیاند، بەکارهێنانی کیسی پلاستیکی بارگرانییەکی گەورەی ژینگەیی و ئابوورییە بۆ سەر وڵات، ئاماژەی بەوەش کردووە، عێراق رۆژانە نزیکەی 16 هەزار تۆن پاشماوەی پلاستیکی بەرهەم دەهێنێت.

لوئەی موختار، هوتەبێژی وەزارەتی ژینگەی عێراق لە لێدوانێکدا رایگەیاند: "بڕیارەکەی ئەنجوومەنی وەزیران بۆ کەمکردنەوەی پشتبەستن بە کیسی پلاستیکی بێبەرانبەر لە مۆڵەکان، نانەواخانەکان و گۆشتفرۆشەکان، بڕیارێکی گرنگە و لە سێ رەهەندی تۆندروستی، ژینگەیی و ئابوورییەوە کاریگەری دەبێت".

ئاماژەی بەوەشکرد، کیسە پلاستیکییەکان ماددەی "پۆلیمەری"ن و بە ئاسانی لەناو ناچن، هەروەها ماددەی "مایکرۆ پلاستیک" و رەنگی کیمیاییان تێدایە کە لە کاتی گۆڕانی پلەی گەرمیدا دەگوازرێنەوە بۆ ناو خۆراک و دەبنە هۆی نەخۆشییەکانی شێرپەنجە و زیان بە کۆئەندامی دەمار دەگەیەنن، هاوکات وەزارەتەکە داوا دەکات بەکارهێنانی بوتڵی ئاو و قاپە پلاستیکییەکان کەم بکرێتەوە.

لە لایەنی ژینگەییەوە، گوتەبێژەکەی وەزارەتی ژینگە ئاماژەی بەوە کرد، پاشماوە پلاستیکییەکان نابنە خاک و زۆربەی کات دەسووتێندرێن، ئەمەش دەبێتە هۆی بڵاوبوونەوەی گازە ژەهراوییەکان و زیانگەیاندن بە هەمەجۆریی بایۆلۆژی و سامانی ماسی و ئاژەڵان.

لە رووی ئابوورییەوە، لوئەی موختار ئاشکرای کرد، هەر تاکێکی عێراقی رۆژانە نزیکەی یەک کیلۆگرام پاشماوە فڕێ دەدات، کە 400 گرامی پلاستیکە، بەو پێیەی ژمارەی دانیشتووانی عێراق نزیکەی 40 ملیۆن کەسە، رۆژانە 16 هەزار تۆن پاشماوەی پلاستیکی کۆدەبێتەوە، ئەمەش پێویستی بە ژمارەیەکی زۆر کرێکار و ئامێری گواستنەوە و سووتەمەنی هەیە کە تێچوویەکی زۆر دەخاتە سەر شانی حکوومەت.

هەروەها ئاماژەی بەوە کرد، عێراق ساڵانە بڕە پارەیەکی خەیاڵی بۆ هاوردەکردنی پلاستیک خەرج دەکات؛ بەپێی ئامارەکانی ساڵی 2021، نزیکەی 3 ملیار دۆلار بۆ هاوردەکردنی ماددەی پلاستیکی لە وڵاتانی وەک تورکیا، چین، ئیمارات، کوەیت، سعودیە و ئوردن خەرج کراوە.