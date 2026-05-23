پەرلەمانتارێکی هاوپەیمانی عەزم: سەردانەکەی مەسرور بارزانی بۆ بەغدا زۆر سەرکەوتوو بوو

پێش 50 خولەک

پەرلەمانتارێکی هاوپەیمانی عەزم سەردانەکەی مەسرور بارزانی، کوردستان بۆ بەغدا بە "زۆر سەرکەوتوو" وەسف دەکات و ئاشکرای دەکات کە هەماهەنگییەکی چڕ لە نێوان پارتی، دەوڵەتی یاسا و عەزم هەیە بۆ یەکلاکردنەوەی پۆستە وزارییەکانی حکوومەتی داهاتوو.

شەممە 23ـی ئایاری 2026، ئەیاد جبووری، پەرلەمانتاری هاوپەیمانی عەزم، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ (کوردستان24)، رایگەیاند: "سەردانەکەی مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا زۆر سەرکەوتوو بوو. گفتوگۆکانمان جەختیان لەسەر بەهێزکردنی پەیوەندییەکان و پشتگیریکردنی حکوومەتی عەلی زەیدی کردەوە بۆ قۆناغی داهاتوو."

جبووری ئاماژەی بەوە کرد، خاڵێکی سەرەکی گفتوگۆکان چارەسەرکردنی ئەو کێشانە بوو کە لە دانیشتنەکانی پێشووی پەرلەماندا مابوونەوە، بەتایبەت پرسی پێنج وەزارەتە ماوەکە.

گوتیشی: "رێککەوتنێک هەیە پێش دانیشتنی داهاتووی پەرلەمان، لایەنە سەرەکییەکان، پارتی دیموکراتی کوردستان، هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا و هاوپەیمانی عەزم کۆببنەوە بۆ ئەوەی بگەینە ئەنجامێکی ئەرێنی کە لە بەرژەوەندی عێراق و هەرێمی کوردستانیشدا بێت."

ئەو پەرلەمانتارەی عەزم ئاماژەشی دا، "بە راستگۆیی دەڵێم، حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەڵوێستی زۆر شەرەفمەندانەی هەبووە کە کەس ناتوانێت نکۆڵی لێ بکات، بەتایبەتی لە بەرانبەر پارێزگا رزگارکراوەکان و پشتگیریکردنی گەلی عێراق بە شێوەیەکی گشتی."