فالح فەییاز: پارێزگاری لە ئاسایشی هەرێمی کوردستان و عێراق دەکەین

سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبی، دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، سەردانەکەی بارزانی بۆ بەغدا بە "مژدەبەخش" ناوبرد و جەختی لەسەر ئامادەیی لایەنەکان کردەوە بۆ دەرکردنی یاسای نەوت و غاز.

شەممە، 23ـی ئایاری 2026، فالح فەییاز، سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبی، لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند: "سەردانەکەی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا زۆر گرنگ و باش بوو، ئەم هەنگاوە مژدەیەکی دڵخۆشکەرە بۆ خێراکردن لە پرۆسەی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی فیدراڵ."

فالح فەییاز ئاماژەی بەوە کرد کە لە کۆبوونەوەکەدا بە وردی باسیان لە چۆنیەتی جێبەجێکردنی داخوازییەکانی خەڵکی عێراق کردووە. گوتیشی: "لێکتێگەیشتنەکان لە ئاستێکی زۆر باشدان. هیوادارین لە قۆناغی داهاتوودا هەنگاوی جددی بنێین بۆ دابینکردنی هەموو پێداویستییە دەستوورییەکان، بەتایبەتی دەرکردنی یاسای نەوت و غاز و ئەو یاسایانەی دیکە کە پەیوەندییەکانی نێوان هەرێم و بەغدا بە شێوەیەکی بنەڕەتی رێکدەخەنەوە."

فالح فەییاز جەختی لە پرسی پاراستنی ئاسایش کردەوە و رایگەیاند: "ئێمە وەک چۆن بەرگری لە ئاسایشی هەموو عێراق دەکەین، بە هەمان شێوە بەرگری لە ئاسایشی هەرێمی کوردستانیش دەکەین."