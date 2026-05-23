پانۆرامای یەکەم رۆژی سەردانی مەسرور بارزانی بۆ بەغدا

پانۆرامای سەردانەکەی مەسرور بارزانی؛ نەخشەڕێگەی هەولێر بۆ سەقامگیریی عێراق و چارەی ریشەیی کێشەکان

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئەمڕۆ شەممە 23ـی ئایاری 2026، لە میانی سەردانێکی دیپلۆماسیی بۆ بەغدا، زنجیرەیەک کۆبوونەوەی گرنگی لەگەڵ سەرۆکایەتیی هەر سێ دەسەڵاتی جێبەجێکردن، یاسادانان و دادوەری ساز کرد، ئامانجی سەرەکیی ئەم جموجۆڵە فراوانە، راگەیاندنی پشتیوانیی فەرمیی هەرێمی کوردستان بوو بۆ سەرخستنی کابینەی نوێی عێراق بە مەبەستی خزمەتکردنی یەکسانی هاووڵاتییان، هاوکات مسۆگەرکردنی کۆدەنگییەکی نیشتمانی بۆ چارەی ریشەییی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەولێر و بەغدا، کە تیایدا سەرجەم لایەنەکان هاوڕابوون لەسەر پێویستی رێزگرتن لە قەوارەی فیدراڵیی هەرێم، دەرکردنی یاسا نیشتمانییەکان و گەڕانەوە بۆ دەستوور بۆ تێپەڕاندنی ئاستەنگەکان.

مەسرور بارزانی: پشتیوانی لە حکوومەتی نوێی عێراق دەکەین

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە چوارچێوەی سەردانەکەیدا بۆ بەغدا، لەگەڵ عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی نوێی فیدراڵ کۆبووەوە.

بە گوێرەی راگەیەنراوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، له‌ کۆبوونەوەکەدا، سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی وێڕای پیرۆزباییی دەستبەکاربوون لە سەرۆکوەزیرانی فیدراڵ، پشتیوانیی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیشی بۆ سەرخستنی حکوومەتەکەی لەپێناو خزمەتکردنی گشت پێکهاتە و هاووڵاتییانی عێراق بێ جیاوازی دووپات کردەوە.

مەسرور بارزانی: پێویستە پەرلەمانی عێراق رۆڵ لە چارەکردنی کێشەکان ببینێت

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە بەغدا له‌گه‌ڵ هەیبەت حەلبووسی، سەرۆکی پەرلەمانی عێراق کۆبووەوە.

بە گوێرەی راگەیەنراوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کۆبوونەوەکەدا، جەخت لە رۆڵی پەرلەمان وەک دامەزراوەیەکی گرنگیی یاسادانان بۆ خزمەتکردنی گشت پێکهاتەکان و چارەسەرکردنی کێشەکان کرایەوە.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە "هەردوولا هاوڕابوون لەسەر پێویستی چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ لەسەر بنەمای دەستوور. لەم رووەوە جەخت لە گرنگی ئامادەکردن و پەسەندکردنی ژمارەیەک پڕۆژە یاسای نیشتمانیی کرایەوە کە مافەکانی گشت پێکهاتەکان بپارێزێت لە سەر بنەمای رێزگرتن لە سیستەمی فیدراڵی و قەوارەی دەستووری هەرێمی کوردستان".

مەسرور بارزانی و حوسێن مووسەوی جەختیان لە چارەکردنی کێشەکان لە رێگەی دەستوور کردەوە

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە بەغدا، لەگەڵ حوسێن مووسەوی، سه‌رۆكى هاوپه‌يمانيى (نه‌هج)ى نيشتمانى کۆبووەوە.

لە کۆبوونەوەکەدا، گفتوگۆ لەبارەی پرۆسه‌ى سياسيى عێراق و برەودان بە هاريكارى و هاوئاهەنگی نێوان لايه‌نه‌ سياسييه‌كان کرا لەپێناو چارەسەرکردنی کێشەكان و خزمەتکردنی زیاتری هاووڵاتییان.

مەسرور بارزانی و فایەق زێدان بارودۆخی سیاسی و گشتیی عێراقیان تاوتوێ کرد

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ فایەق زێدان، سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق کۆبووەوە.

بە پێی راگەیەنراوی ماڵپەڕی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کۆبوونەوەکەدا بارودۆخی سیاسیی و گشتیی عێراق تاوتوێ کرا.

لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، جەخت لە رۆڵی گرنگ و سەربەخۆیی دەسەڵاتی دادوەریی عێراق کرایەوە لە پێناو پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی سیاسیی لە وڵاتەکەدا.

سەرۆکی حکوومەت و سەرۆکی هاوپەیمانیی عەزم لە بەغدا کۆبوونەوە

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە بەغدا، لەگەڵ موسەننا سامەڕایی، سەرۆکی هاوپەیمانیی عەزم کۆبووەوە.

بە پێی راگەیەنراوی ماڵپەڕی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کۆبوونەوەکەدا دۆخی گشتی و پرۆسەی سیاسیی عێراق تاوتوێ کرا.

هاوکات هەردوولا، جەختیان لە پێویستیی بەهێزکردنی هەماهەنگی و هاوکاریی نێوان هێز و لایەنە سیاسییەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان کردەوە، بۆ زاڵبوون بەسەر ئاستەنگەکان و هەروەها چارەکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ لەسەر بنەمای دەستوور.

ناوەڕۆکی کۆبوونەوەی مەسرور بارزانی و محەمەد حەلبووسی

مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە بەغدا، لەگەڵ محەمەد حەلبووسی، سەرۆکی حزبی تەقەدوم کۆبووەوە.

بە گوێرەی راگەیەندراوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، سەرۆکی حزبی تەقەدوم، خۆشحاڵیی خۆی بە سەردانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا نیشان دا و پشتیوانیی خۆی و پارتەکەی بۆ مافە دەستوورییەکانی خەڵکی کوردستان و چارەکردنی کێشەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ لەسەر بنەمای دەستوور، دووپات کردەوە.

سەرۆکی حکوومەت سوپاسی پشتیوانیی سەرۆکی حزبی تەقەدومی کرد و جەختی لە گرنگیی بەهێزکردنی هاریکاری و هاوئاهەنگیی نێوان هێز و لایەنە سیاسییەکان لەپێناو پاراستنی ماف و بەرژەوەندیی گشت هاووڵاتی و پێکهاتەکانی عێراق کردەوە.

ناوەرۆکی کۆبوونەوەی مەسرور بارزانی و موحسین مەندەلاوی

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ موحسین مەندەلاوی، سەرۆکی هاوپەیمانیی ئەساسی عێراقی كۆبووەوە.

لە کۆبوونەوەکەدا جەخت لە پێویستی پەرەپێدانی هاریکاری و هەماهەنگی هاوبەشی نێوان پارت و لایەنە سیاسییەکانی عێراق لەگەڵ هەرێمی کوردستان بۆ چارەکردنی کێشەکان و تێپەڕاندنی ئاستەنگەکان کرایەوە.

مەسرور بارزانی و عەبادی چاکسازییەکانی حکوومەتی هەرێمیان تاوتوێ کرد

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە بەغدا، لەگەڵ حەیدەر عەبادی، سەرۆکی هاوپەیمانیی نەسڕ کۆبووەوە.

بە پێی راگەیەنراوی ماڵپەڕی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کۆبوونەوەکەدا بیروڕا لە بارەی پرۆسەی سیاسی و دۆخی گشتیی عێراق و ناوچەکە ئاڵوگۆڕ کرا، هەردوو لا هاوڕابوون لە سەر ئەوەی پێویستە حکوومەتی فیدراڵ، بە شێوەیەکی دادپەروەرانە و یەکسان، خزمەتی گشت هاووڵاتی و پێکهاتەکانی وڵاتەکە بکات.

لە بەشێکی دیکەی گفتوگۆکاندا ، تیشک خرایە سەر چاکسازییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کەرتە جۆراوجۆرەکاندا.

مەسرور بارزانی و عامری، جەختیان لە هەماهەنگیی لایەنەکان بۆ چارەکردنی کێشەکان کردەوە

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ هادی عامری، ئەمینداری گشتیی رێکخراوی بەدر کۆبووەوە.

بە پێی راگەیەنراوی ماڵپەڕی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کۆبوونەوەکەدا، گفتوگۆ لەبارەی پرۆسەی سیاسی و دۆخی گشتیی عێراق و پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ کرا.

هەروەها جەخت لە گرنگیی بەهێزکردنی لەیەکتێگەیشتن و هاریکاری و هاوئاهەنگی نێوان هەرێمی کوردستان و هێز و لایەنە سیاسییەکانی عێراق بۆ چارەکردنی کێشەکان لەسەر بنەمای رێزگرتن لە دەستوور و پرنسیپەکانی هاوبەشیی راستەقینە و هاوسەنگی و سازان کرایەوە.

مەسرور بارزانی لەگەڵ فالح فەییاز و ئەحمەد ئەسەدی کۆبووەوە

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان، لە بەغدا لەگەڵ فالح فەییاز، سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبی کۆبووەوە.

بە پێی راگەیەنراوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کۆبوونەوەکەدا کە ئەحمەد ئەسەدی، سەرۆکی بزووتنەوەی سۆمەریون ئامادەی بوو، دوایین گۆڕانکاری و پەرەسەندنەکانی دۆخی گشتیی عێراق و ناوچەکە تاوتوێ کرا.

لە بەشێکی دیکەی گفتوگۆکاندا، جەخت لە رێزگرتن لە دەستوور و سیستەمی فیدراڵی و پێویستیی پاراستنی ئاسایش و ئارامیی عێراق و هەرێمی کوردستان کرایەوە.

سەردانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا

پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ شەممە، 23ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتیی شاندێکی باڵای حکوومەت گەیشتە بەغدا و دوو رۆژ لە پایتەختی عێراق دەمێنێتەوە.

سەردانەکە دوو رۆژ دەخایەنێت، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە یەکەم رۆژی سەردانەکەی بۆ بەغدا، لەگەڵ هەریەک لە عەلی زەیدی، حوسین مووسەوی، هەیبەت حەلبووسی، فایەق زێدان، موسەننا سامەڕائی، محەممەد حەلبووسی، هادی عامری، موحسین مەندەلاوی، حەیدەر عەبادی، فالح فەییاز و ئەحمەد ئەسەدی کۆبووەوە.

لە دووەمین رۆژی سەردانەکەشیدا، مەسرور بارزانی لەگەڵ خەمیس خەنجەر، قاسم ئەعرەجی، محەمەد شیاع سوودانی، نووری مالیکی، قەیس خەزعەلی، عادل عەبدولمەهدی، هومام حەموودی، ئەسعەد عیدانی و ئەیاد عەلاوی کۆدەبێتەوە.