مەسرور بارزانی: چارەسەریی هەمیشەیی تەنیا لەسەر رێزگرتن لە دەستوور بنیات دەنرێت

مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) لە بارەی کۆبوونەوەی و دیارەکانی ڕۆژی شەممە 23ی ئایاری 2026 پەیامێکی بڵاو کردووەتەوە.

ئەمڕۆ لە بەغدا، جەختمان لەوە کردەوە کە چارەسەریی هەمیشەیی تەنیا لەسەر بنەمای گفتوگۆ و هاوبەشی ڕاستەقینە و ڕێزگرتن لە دەستوور بنیات دەنرێت. pic.twitter.com/ZL0Ug26WKC — Masrour Barzani (@masrourbarzani) May 23, 2026

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، شەممە 23ی ئایاری 2026، لەمیانی سەردانێکی دیپلۆماسیی بۆ بەغدا، زنجیرەیەک کۆبوونەوەی گرنگی لەگەڵ سەرۆکایەتیی هەر سێ دەسەڵاتی جێبەجێکردن، یاسادانان و دادوەری ساز کرد، ئامانجی سەرەکیی ئەم جموجۆڵە فراوانە، ڕاگەیاندنی پشتیوانیی فەرمیی هەرێمی کوردستان بوو بۆ سەرخستنی کابینەی نوێی عێراق بە مەبەستی خزمەتکردنی یەکسانی هاووڵاتییان، هاوکات مسۆگەرکردنی کۆدەنگییەکی نیشتمانی بۆ چارەی ڕیشەییی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەولێر و بەغدا، کە تێیدا سەرجەم لایەنەکان هاوڕابوون لەسەر پێویستی ڕێزگرتن لە قەوارەی فیدراڵیی هەرێم، دەرکردنی یاسا نیشتمانییەکان و گەڕانەوە بۆ دەستوور بۆ تێپەڕاندنی ئاستەنگەکان.