مەسرور بارزانی لەگەڵ سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبی کۆبووەوە

سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان و دەستەی حەشدی شەعبی، جەختیان لە رێزگرتن لە دەستوور و سیستەمی فیدراڵی و پێویستیی پاراستنی ئاسایش و ئارامیی عێراق و هەرێمی کوردستان کردەوە.

ئەمڕۆ شەممە 23ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە بەغدا، لەگەڵ فالح فەییاز، سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبی کۆبووەوە.

بە پێی راگەیەنراوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کۆبوونەوەکەدا کە ئەحمەد ئەسەدی، سەرۆکی بزووتنەوەی سۆمەریون ئامادەی بوو، دوایین گۆڕانکاری و پەرەسەندنەکانی دۆخی گشتیی عێراق و ناوچەکە تاوتوێ کرا.

لە بەشێکی دیکەی گفتوگۆکاندا، جەخت لە رێزگرتن لە دەستوور و سیستەمی فیدراڵی و پێویستیی پاراستنی ئاسایش و ئارامیی عێراق و هەرێمی کوردستان کرایەوە.