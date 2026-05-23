ئەحمەد ئەسەدی: سەردانەکەی مەسرور بارزانی سەرکەوتوو بوو

پێش کاتژمێرێک

ئەحمەد ئەسەدی، سەرۆکی بزووتنەوەی سۆمەریون رایگەیاند، سەردانەکەی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا، هەنگاوێکی "زۆر سەرکەوتوو" بوو، کە تیایدا زنجیرەیەک کۆبوونەوەی گرنگی لەگەڵ لایەنەکان و سەرکردە سیاسییەکان ئەنجام دا.

شەممە 23ـی ئایاری 2026، ئەحمەد ئەسەدی، سەرۆکی بزووتنەوەی سۆمەریون رایگەیاند، لێکتێگەیشتنی باش لە نێوان لایەنەکاندا هەیە و هەوڵەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا بەرز نرخاند، هاوکات هیوایشی خواست کە لە داهاتوودا هەردوولا پێکەوە کار بکەن بۆ تێپەڕاندنی ئاڵەنگارییەکان و گەیشتن بە خۆشگوزەرانی و خزمەتکردنی زیاتری هاووڵاتییان.

سەبارەت بەو کێشانەی لە کابینەکانی رابردوودا هەبوون، سەرۆکی بزووتنەوەی سۆمەریون روونی کردەوە، زۆربەی لایەنە سیاسییەکان خوازیاری پێکهێنانی حکوومەتێکی نوێ و تێپەڕاندنی قۆناغی رابردوون، گوتیشی: "بە دڵنیاییەوە دەمانەوێت هەماهەنگییەکی تەواومان لەگەڵ هەرێمی کوردستان هەبێت بۆ ئەوەی ئەو کێشانەی لە رابردوودا هەبوون چارەسەر بکرێن".

لە کۆتایی لێدوانەکەیدا، ئەسەدی جەختی لەوە کردەوە، لە کابینەی نوێدا، سەرجەم کێشەکان لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە گوێرەی دەستوور و لەسەر بنەماکانی هاوبەشی، هاوسەنگی و سازان چارەسەر دەکرێن.