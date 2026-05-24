مەسرور بارزانی و خەمیس خەنجەر لە کۆبوونەوەدان

لە دووەم رۆژی سەردانەکەیدا بۆ بەغدا، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان گەیشتە ماڵی خەمیس خەنجەر سەرۆکی هاوپەیمانی سیادە لە کۆبوونەوەدان.

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی بۆ خوانی بەیانی میوانی سەرۆکی هاوپەیمانی سیادە، خەمیس خەنجەر بوو.

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، دوێنێ شەممە 23ـی ئایاری 2026، لە میانی سەردانێکی دیپلۆماسیی بۆ بەغدا، زنجیرەیەک کۆبوونەوەی گرنگی لەگەڵ سەرۆکایەتیی هەر سێ دەسەڵاتی جێبەجێکردن، یاسادانان و دادوەری ساز کرد.

ئامانجی سەرەکیی ئەم جموجۆڵە فراوانە، راگەیاندنی پشتیوانیی فەرمیی هەرێمی کوردستان بوو بۆ سەرخستنی کابینەی نوێی عێراق بە مەبەستی خزمەتکردنی یەکسانی هاووڵاتییان، هاوکات مسۆگەرکردنی کۆدەنگییەکی نیشتمانی بۆ چارەی ریشەییی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەولێر و بەغدا، کە تیایدا سەرجەم لایەنەکان هاوڕابوون لەسەر پێویستی رێزگرتن لە قەوارەی فیدراڵیی هەرێم، دەرکردنی یاسا نیشتمانییەکان و گەڕانەوە بۆ دەستوور بۆ تێپەڕاندنی ئاستەنگەکان.

بریاریشە ئەمڕۆ درێژە بەکۆبوونەوەکانی بدات و چەندین دیدار و گفتوگۆی گرنگی لەگەڵ سەرکردە سیاسییەکانی عێراق هەبێت.