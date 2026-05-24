مەسرور بارزانی: هەرێمی کوردستان و عێراق، بە رێزگرتن لە دەستوور بەرەوپێش دەچن

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە نوێترین پەیامیدا، جەخت لەسەر سێ بنەمای سەرەکی دەکاتەوە بۆ بەرەوپێشبردنی پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا و پاراستنی سەقامگیریی وڵات.

رۆژی یەکشەممە 24ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە هەژماری فەرمیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) پەیامێکی بڵاوکردەوە.

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە پەیامەکەیدا نووسیویەتی: "هەرێمی کوردستان و عێراق، بە رێزگرتن لە دەستوور و هاوبەشیی راستەقینە و پاراستنی مافی گشت پێکهاتەکان بەرەوپێش دەچن."

ئەم پەیامەی مەسرور بارزانی لە کاتێکدایە کە ناوبراو لە چوارچێوەی سەردانەکەیدا بۆ بەغدا، زنجیرەیەک دیداری گرنگی لەگەڵ سەرکردە و جەمسەرە سیاسییە جیاوازەکانی عێراق ئەنجامداوە بە مەبەستی گەیشتن بە لێکتێگەیشتنی هاوبەش و چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەولێر و بەغدا لەسەر بنەمای دەستوور.