پانۆرامای دووەم رۆژی سەردانی مەسرور بارزانی بۆ بەغدا

لە ماراسۆنێکی دیپلۆماسیدا؛ مەسرور بارزانی کۆدەنگییەکی نیشتمانی بۆ چارەی کێشەکانی هەولێر و بەغدا دروست کرد

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە ماراسۆنێکی چڕی دیپلۆماسیدا و لە دووەم رۆژی سەردانەکەیدا بۆ بەغدا، زنجیرەیەک کۆبوونەوە و دیداری ئاستبەرزی لەگەڵ سەرکردە و بڕیاربەدەستانی عێراق ساز کرد. لە کۆبوونەوەکان تاوتوێی دۆخی سیاسی، ئابووری و ئەمنیی وڵات کران و، پەیامی هاوبەشیان لێ کەوتەوە؛ ئەویش پشتیوانیکردنی حکوومەتی فیدراڵی، پاراستنی مافە دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان و بوونی ئیرادەیەکی راستەقینەیە بۆ "سفرکردنەوە" و یەکلاکردنەوەی یەکجاریی کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا.

ناوەڕۆکی کۆبوونەوەی سەرۆکی حکوومەت و خەمیس خەنجەر

لە رۆژی دووەمی سەردانەکەیدا بۆ بەغدا ، ئەمڕۆ یەکشەممە، 24ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ کەسایەتیی سیاسی عێراقی خەمیس خەنجەر کۆبووەوە.

لە دیدارەکەدا ، بیروڕا لەبارەی دۆخی گشتیی عێراق و ناوچەکە ئاڵوگۆڕ کرا.

هەردوولا هاوڕابوون لەسەر ئەوەی ئێستا دەرفەتێکی نوێ لەبەردەم حکوومەتی فیدراڵ هاتووەتە ئارا بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی دادپەروەرانە، خزمەتی گشت هاووڵاتی و پێکهاتەکانی عێراق بکات .

مەسرور بارزانی: قاسم ئەعرەجی رۆڵی لە پاراستنی ئاسایشی کوردستان و عێراق هەبووە

مەسرور بارزانى، سه‌رۆكى حکوومەتی هه‌رێمى كوردستان، لە بەغدا، له‌گەڵ قاسم ئەعرەجی، راوێژكارى ئاسايشى نیشتمانيى عێراق کۆبووەوە.

بە گوێرەی راگەیەنراوی کۆبوونەوەکە، راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، ئاماژەی بە گرنگیی سەردانی سەرۆکی حکوومەت بۆ بەغدا کرد و گوتی، "شانازی بە هەرێمی کوردستانەوە دەکەین کە خەبات و قوربانییەکی زۆری داوە و رۆڵێکی دیاری لە هێنانەدی سیستەمی سیاسیی ئێستای عێراقدا هەبووە".

وەک ئەوەی لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، "سەرۆکی حکوومەت سوپاسی رۆڵی گرنگیی راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق لە پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی عێراق و پشتیوانییەکەی لە مافە رەواکانی خەڵکی کوردستان کرد" .

هەردوولا هاوڕا بوون لەسەر پشتیوانیکردنی حکوومەتی نوێی فیدراڵ بۆ خزمەتکردنی گشت پێکهاتەکان بێ جیاوازی و چارەسەرکردنی کێشەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان، لەسەر بنەمای رێزگرتن لە دەستوور و سیستەمی فیدراڵی و قەوارەی هەرێمی کوردستان .

مەسرور بارزانی و سوودانی جەختیان لە چارەکردنی کێشەکانی هەولێر و بەغدا بەپێی دەستوور کردەوە

لە بەردەوامیی دیدار و کۆبوونەوەکانیدا لە بەغدا، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکی هاپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان کۆبووەوە.

لە دیدارەکەدا دۆخی سیاسی عێراق و ناوچەکە تاوتوێ کرا، جەخت لە گرنگیی بەهێزکردنی هاریکاری و هاوئاهەنگیی نێوان لایەنە سیاسییەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بۆ چەسپاندنی سەقامگیریی سیاسیی و چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ بە پێی دەستوور و رێزگرتن لە سیستەمی فیدراڵی و قەوارەی هەرێمی کوردستان کرا .

مەسرور بارزانی و نووری مالیکی هاوڕان بۆ راستکردنەوەی پڕۆسەی سیاسیی عێراق

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا کۆبووەوە.

هەردوولا هاوبۆچوون بوون لەسەر کارکردنی هاوبەش لەپێناو رووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگارییەکان و پاراستن و پێشخستن و راستکردنەوەی رێڕەوی پرۆسەی سیاسی، لەسەر بنەمای رێزگرتن لە پرەنسیپەکانی هاوبەشی و هاوسەنگی و سازانی نیشتمانی و پاراستنی مافی گشت پێکهاتەکان.

مەسرور بارزانی و خەزعەلی دوایین گۆڕانکاری و پەرەسەندنەکانی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد

حکوومەتی هەرێمی کوردستان راگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، لە بەردەوامیی کۆبوونەوەکانیدا لە رۆژی دووەمی سەردانەکەیدا بۆ بەغدا، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ قەیس خەزعەلی، ئەمینداری گشتیی عەسائیبی ئەهلی حەق کۆبووەوە.

بەگوێرەی راگەیەندراوەکە، لە دیدارەکەدا دۆخی گشتیی و رێڕەوی پرۆسەی سیاسی لە عێراق و دوایین گۆڕانکاری و پەرەسەندنەکانی ناوچەکە تاوتوێ کرا.

هەروەها حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەشڵێت: بیروڕا لەبارەی گرنگیی پشتیوانیکردنی حکوومەتی فیدراڵ بۆ چارەکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان و باشترکردنی دۆخی خزمەتگوزارییە گشتییەکان و پێشخستنی دەرفەتەکانی پەرەپێدانی ئابووری عێراق ئاڵوگۆڕ کرا.

ناوەڕۆکی کۆبوونەوەی مەسرور بارزانی و عادل عەبدولمەهدی

حکوومەتی هەرێمی کوردستان راگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا هاتووە، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە بەغدا، لەگەڵ عادل عەبدولمەهدی، سەرۆکوەزیرانی پێشووتری عێراق کۆبووەوە.

بە گوێرەی راگەیەندراوەکە، لە کۆبوونەوەکەدا، عادل عەبدولمەهدی ئاماژەی بە پێگەی گرنگی هەرێمی کوردستان کرد و ستایشی رۆڵ و رێبەرایەتیی مێژووییی سەرۆک بارزانی وەک رێبەرێکی نیشتمانی لە کوردستان و عێراق و ناوچەکە کرد. هەروەها باسی لە گرنگیی سەردانی سەرۆکی حکوومەت بۆ بەغدا کرد کە رۆڵی ئەرێنی و باشی لە چارەسەرکردنی کێشەکان و لەیەکنزیککردنەوەی لایەنە سیاسییەکان لە رێگەی گفتوگۆ و لەیەکتێگەیشتن دەبێت.

لە راگەیەنەدراوەکەدا هاتووە، سەرۆکی حکوومەت سوپاسی پشتیوانی و هەڵوێستی دۆستانەی عادل عەبدولمەهدی کرد بەرانبەر مافە رەوا و دەستوورییەکانی خەڵکی کوردستان.

هومام حەموودی، سەردانەکەی مەسرور بارزانی بۆ بەغدا بە گرنگ و ئەرێنی وەسف کرد

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە چوارچێوەی زنجیرە کۆبوونەوەکانیدا لە شاری بەغدا، لەگەڵ هومام حەموودی، سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای ئیسلامیی عێراق کۆبووەوە.

بە پێی راگەیەنراوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کۆبوونەوەکەدا هەردوولا تاوتوێی دۆخی سیاسیی عێراقیان کرد و بە گرنگییەوە باسیان لە قۆناغی ئێستای وڵات کرد.

هاوکات هەردوو لا هاوڕابوون لەسەر گرنگی پشتیوانیکردن لە حکوومەتی فیدراڵی، بە مەبەستی بەرزکردنەوەی ئاستی خزمەتگوزارییە گشتییەکان بۆ هاووڵاتییان و دابینکردن و پاراستنی مافە دەستوورییەکانی سەرجەم پێکهاتە جیاوازەکانی عێراق.

لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، سەردانی سەرۆکی حکوومەت بۆ بەغدا بە ئەرێنی نرخێنرا بە ئاراستەی چارەکردنی کێشەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ، بە شێوەیەکی بنەڕەتی و لە چوارچێوەی دەستوور و لەسەر بنەمای رێزگرتن لە پرنسیپی هاوبەشیی راستەقینە .

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی لەگەڵ پارێزگاری بەسرە کۆبووەوە

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە بەغدا، لەگەڵ ئەسعەد عیدانی، پارێزگاری بەسرە کۆبووەوە.

بە پێی راگەیەنراوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کۆبوونەوەکەدا جەخت لە گرنگیی پەرەپێدانی هاریکاری و هەماهەنگی لە نێوان پارێزگای بەسرە و پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان لە بوارە جۆراوجۆرەکاندا کرایەوە.

مەسرور بارزانی لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی پێشووتر ئەیاد عەللاوی کۆبووەوە

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە بەغدا، لەگەڵ ئەیاد عەللاوی، سەرۆکوەزیرانی پێشووتری عێراق کۆبووەوە.

لە دیدارەکەدا، ئەیاد عەللاوی ئاماژەی بەوە دا کە گەلی کوردستان خەبات و تێکۆشانێکی زۆری کردووە و قوربانییەکی زۆری داوە و رۆڵێکی دیاری لە رزگارکردنی عێراق لە دیکتاتۆری و هێنانەئارای سیستەمی نوێی عێراقدا گێڕاوە، ستایشی رۆڵ و پێگەی مێژوویی سەرۆک بارزانیشی وەک رێبەرێکی نیشتمانیی مەزن و کاریگەر لە مێژووی سیاسیی کوردستان و عێراق و ناوچەکەدا کرد.

سەرۆکی حکوومەت پێزانینی خۆی بۆ هەڵوێستی دۆستانە و پشتگیریی بەردەوامی ئەیاد عەللاوی وەکوو کەسایەتییەکی نیشتمانیی دیاری عێراق لە دۆزی رەوای گەلی کوردستان دەربڕی.

مەسرور بارزانی لەگەڵ سەرۆکی هاوپەیمانیی تەسمیم کۆبووەوە

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە بەردەوامیی دیدار و کۆبوونەوەکانیدا لە بەغدا، لەگەڵ شاندێکی هاوپەیمانیی تەسمیم بە سەرۆکایەتیی پەرلەمانتار عامر فائز کۆبووەوە.

بە پێی راگەیەنراوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کۆبوونەوەکەدا هەردوو لا هاوڕابوون لە سەر پێویستیی پەرەپێدان و بەهێزکردنی هاریکاری، پەیوەندیی و کاری هاوبەش لە پێناو باشترکردنی دۆخی خزمەتگوزارییەکان و دابينكردنى ژیانێکی شایسەتر و پاراستنی مافەکانی گشت پێکهاتەکان.

مەسرور بارزانی لەگەڵ سەرۆکی رەوتی حیکمە کۆبووەوە

لە کۆبوونەوەکەدا، دۆخی گشتیی عێراق و ناوچەکە و پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدراڵ تاوتوێ کران.

هەردوولا جەختیان لە پێویستیی پشتیوانیکردنی کابینەی نوێی حکوومەتی فیدراڵ بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگاری و ئاستەنگە جۆراوجۆرەکان و چارەسەرکردنی کێشەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی دەستوور و رێزگرتن لە مافەکانی گەلی کوردستان و گشت پێکهاتەکان كردەوە .

لە لای خۆیەوە عەممار حەکیم، سەرۆکی رەوتی حیکمەی نیشتیمانی لە راگەیەندراوێکدا دەربارەی کۆبوونەوەیان لەگەڵ مەسرور بارزانی، ئاماژەی بەوە دا "پێویستە هەماهەنگیی لە هەڵوێستەکان و تەواکاری لە کارکردنی نێوان هەموو لایەنەکاندا هەبێت، بۆ ئەوەی بگەینە چارەسەری کاریگەر بۆ کێشەکان."

هەرێمی کوردستان و عێراق، بە ڕێزگرتن لە دەستوور و هاوبەشیی ڕاستەقینە و پاراستنی مافی گشت پێکهاتەکان بەرەوپێش دەچن.

مەسرور بارزانی: هەرێمی کوردستان و عێراق، بە پاراستنی مافی پێکهاتەکان بەرەوپێش دەچن

مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس)، دوای تەواوبوونی کۆبوونەوەکانی لە بەغدا، پەیامێکی بڵاو کردەوە و تێیدا نووسی: هەرێمی کوردستان و عێراق، بە رێزگرتن لە دەستوور و هاوبەشیی راستەقینە و پاراستنی مافی گشت پێکهاتەکان بەرەوپێش دەچن.

سەردانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا

پێشنیوەڕۆی شەممە، 23ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتیی شاندێکی باڵای حکوومەت گەیشتە بەغدا و دوو رۆژ لە پایتەختی عێراق مایەوە.

سەردانەکە دوو رۆژی خایاند، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە یەکەم رۆژی سەردانەکەی بۆ بەغدا، لەگەڵ هەریەک لە عەلی زەیدی، حوسین مووسەوی، هەیبەت حەلبووسی، فایەق زێدان، موسەننا سامەڕائی، محەممەد حەلبووسی، هادی عامری، موحسین مەندەلاوی، حەیدەر عەبادی، فالح فەییاز و ئەحمەد ئەسەدی کۆبووەوە.

لە دووەمین رۆژی سەردانەکەشیدا، مەسرور بارزانی لەگەڵ خەمیس خەنجەر، قاسم ئەعرەجی، محەمەد شیاع سوودانی، نووری مالیکی، قەیس خەزعەلی، عادل عەبدولمەهدی، هومام حەموودی، ئەسعەد عیدانی، ئەیاد عەللاوی، عەممار حەکیم و عامر فائز کۆبووەوە.