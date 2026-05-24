قاسم ئەعرەجی: لە بارەی هێرشەکانی سەر هەرێمی کوردستان، شاندێکی باڵای ئەمنی دەچێتە تاران

ئەمرۆ یەکشەممە، 24ـی ئایاری 2026، قاسم ئەعرەجی، راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی، لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا کە پەیامنێری کوردستان24 ئامادەی بوو، جەختی لە قووڵیی پەیوەندییە مێژووییەکانی نێوان کورد و عەرەب کردەوە و رایگەیاند، پاراستنی سەقامگیری و هێزی هەرێمی کوردستان، بەهێزییە بۆ تەواوی عێراق.

قاسم ئەعرەجی ئاماژەی بەوە کرد کە پەیوەندیی نێوان کورد و عەرەب مێژووییە و هەردوولا لە رابردوودا پێکەوە رووبەڕووی دیکتاتۆریەت وەستاونەتەوە، هەر بۆیەش ئێستا باشتر لە یەکتر تێدەگەن. گوتیشی "ئەم پەیوەندییە لە بەرژەوەندی هەموو عێراقییەکانە بۆ ئەوەی وڵاتێکی یەکگرتوومان هەبێت و چیتر قوربانی نەدەین؛ کاتێک لەیەکتر تێدەگەین، هەموو کێشەکان چارەسەر دەبن."

راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانی جەختی لەوەش کردەوە، کارکردنی ئەوان و هەرێمی کوردستان پێکەوە بەردەوامە و گوتی "هیچ کێشەیەکی کەسی لە نێوانماندا نییە، ئێمە لە هەرێم تێدەگەین و ئەوانیش لە ئێمە، چونکە هەرێمی کوردستان بەهێز بێت، عێراقیش بەهێز دەبێت."

سەبارەت بە دۆسیەی هێرشەکانی سەر هەرێمی کوردستان، قاسم ئەعرەجی ئاشکرای کرد، ئەم بابەتە لەگەڵ سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی و سەرۆکوەزیرانی حکوومەتی فیدراڵ باس کردووە.

رایگەیاند، "بەمزووانە شاندێکی باڵای ئەمنی سەردانی تاران دەکات بۆ دیراسەکردنی ئەم بابەتە بە روونی." ئاماژەی بەوەش دا، شاندەکە لیژنەیەکی ئەمنی باڵایە و پێکهاتووە لە خودی خۆی و رێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ نوێنەری پێکهاتە جیاوازەکانی کورد و عەرەب، کە لە چوارچێوەی بڕیارەکانی حکوومەتی محەمەد شیاع سوودانی بۆ چارەسەرکردنی گرفتە ئەمنییەکان کار دەکەن.