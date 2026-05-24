مەسرور بارزانی و سوودانی جەختیان لە چارەکردنی کێشەکانی هەولێر و بەغدا بەپێی دەستوور کردەوە

لە بەردەوامیی دیدار و کۆبوونەوەکانیدا لە بەغدا ، ئەمڕۆ یەکشەممە، 24ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ محەممەد شیاع سوودانی سەرۆکی هاپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان کۆبووەوە.

لە دیدارەکەدا دۆخی سیاسی عێراق و ناوچەکە تاوتوێ کرا، جەخت لە گرنگیی بەهێزکردنی هاریکاری و هاوئاهەنگیی نێوان لایەنە سیاسییەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بۆ چەسپاندنی سەقامگیریی سیاسیی و چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ بە پێی دەستوور و رێزگرتن لە سیستەمی فیدراڵی و قەوارەی هەرێمی کوردستان کرا .