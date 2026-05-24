شێروان دووبەردانی: لایەنە سیاسییەکانی بەغدا پابەندی رێککەوتنە واژۆکراوەکانیش نابن

شێروان دووبەردانی، پەرلەمانتاری پارتی لە بەغدا رایگەیاند، ئەمشەو کۆبوونەوەیەکی گرنگ لە نێوان مەسرور بارزانی و عەمار حەکیم بە ئامادەبوونی وەزیری دارایی عێراق بەڕێوەدەچێت، کە رەنگە ببێتە مایەی چارەسەرکردنی پرسی مووچە پێش پشووی جەژن.

رۆژی یەکشەممە 24ی ئایاری 2026، شێروان دووبەردانی، پەرلەمانتاری پارتی دیموکراتی کوردستان لە بەغدا، لە هەڤپەیڤینێکی تایبەتدا لەگەڵ کوردستان24 رایگەیاند، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەمشەو بۆ ئێوارەخوانێک سەردانی عەمار حەکیم دەکات و دواتر کۆبوونەوەیەکیان دەبێت. ئاماژەی بەوەش کرد کە وەزیری دارایی عێراقیش لە کۆبوونەوەکەدا ئامادە دەبێت و گوتی: "ئەگەرێک هەیە بتوانن پرۆسەی دابەشکردنی مووچەی فەرمانبەران چارەسەر بکەن، هەرچەندە ئێستا کەمتر لە 24 کاتژمێر ماوە بۆ دەستپێکردنی پشووی جەژن."

سەبارەت بەو بەڵێنانەی بۆ رێگریکردن لە هێرشەکان بۆ سەر هەرێمی کوردستان دراون، دووبەردانی وتی: "ئەوان بەڵێنیان داوە، بەڵام ئایا جێبەجێ دەکرێت و کۆنترۆڵ دەکرێت؟ تا ئێستا دیار نییە و واقعیش دەڵێت ناتوانن."

جەختیشی کردەوە کە پارتی هەمیشە پابەندی بەڵێنەکانیەتی و چاوەڕوانن لایەنەکانی دیکەش رێز لە بەڵێن و رێککەوتنەکان بگرن.

شێروان دووبەردانی رەخنەی لە لایەنە سیاسییەکانی بەغدا گرت و رایگەیاند، زۆرجار پابەندی رێککەوتنە واژۆکراوەکانیش نابن، داواشی کرد لانی کەم کێشە سیاسییەکان تێکەڵی پرسی مووچەی مووچەخۆران نەکرێن. گوتیشی: "هەمیشە سەرۆکوەزیرانەکانی عێراق بەڵێنی چارەسەری کێشەکان دەدەن، بەڵام گرنگ ئەوەیە لایەنە سیاسییەکان پابەندی رێککەوتنەکان بن."

سەبارەت بە پرسی سەرۆکی پەرلەمان و کابینەی حکوومەت، دووبەردانی ئاماژەی بەوە کرد کە کێشە ماوە، بەتایبەت لە لایەن مالیکییەوە و ئێستا سکاڵا لە بەردەم دادگای فیدراڵی هەیە. سەبارەت بە کاندیدی پارتیش گوتی: "پارتی تا ئێستا بڕیاری نەداوە کاندیدی خۆی دەگۆڕێت یاخود هەر رێباز حەملان دەبێت."

لە کۆتایی لێدوانەکەیدا بۆ کوردستان24، لەبارەی ویستی حکوومەتی عێراق بۆ سوودوەرگرتن لە ئەزموونی هەرێمی کوردستان لە پرۆژەی "رووناکی" بۆ کارەبا، دووبەردانی وتی: "زۆر گرنگە لە عێراق مۆلیدەکان هەڵبگیرێن، بەڵام لە بەغدا چەکدار هەن و بە هێز کۆنترۆڵی هەندێک ناوچە دەکەن، هەرچەندە حکوومەت جیدییە بەڵام دیار نییە تا چ راددەیەک سەرکەوتوو دەبێت."