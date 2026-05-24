ئومێد سەباح: هەرێمی کوردستان بۆ پرسی کارەبا هاوکاریی حکوومەتی فیدراڵ دەکات

د. ئومێد سەباح، سەرۆکی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا دوایین پێشهاتەکانی پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا و پرسی مووچە و هەناردەکردنەوەی نەوتی خستە ڕوو، ئاماژەی بەوە کرد، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، جەختی لە دۆزینەوەی چارەسەری ریشەیی بۆ کێشەکان کردووەتەوە.

پرسی مووچە و داهاتی نانەوتی

سەبارەت بە پرسی مووچە و کاتی ناردنی لەلایەن بەغداوە، ئومێد سەباح رایگەیاند "هەموو ئامادەکارییەکمان کردووە بۆ گفتوگۆکردن لەسەر وردەکارییەکانی مووچە و داهاتی نانەوتی. ئێمە وەک حکوومەت ئەوەی لەسەرمان بێت جێبەجێی دەکەین بۆ ئەوەی لە کۆتاییدا شایستە داراییەکانی مووچەخۆران دابین بکرێت و هیچ گرفتێک بۆ مووچەی مانگەکانی داهاتوو دروست نەبێت."

دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوت و گەرەنتی ئەمنی

سەبارەت بە یەکێک لە گرنگترین پرسەکان کە دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوتی هەرێمە، سەرۆکی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیران ئاشکرای کرد "بڕیارە دوای پشووەکانی جەژن، شاندێکی حکوومەتی هەرێم لە وەزارەتی سامانە سروشتییەکان و نوێنەری کۆمپانیا نەوتییەکان بچنە بەغدا بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵ."

گوتیشی: "یەکێک لە تەوەرە سەرەکییەکان بابەتی گەرەنتی ئەمنییە بۆ کێڵگە نەوتییەکان کە کۆمپانیاکان داوای دەکەن. سەرۆکوەزیرانی عێراق خۆی بەڵێنی داوە کە ئەو گەرەنتییە بدات بۆ ئەوەی هێرشەکان دووبارە نەبنەوە." جەختیشی کردەوە کە هەرێمی کوردستان خوازیارە بە زووترین کات هەناردەی نەوت دەست پێ بکاتەوە.

سیستەمی ئەسیکۆدا و هەماهەنگیی کارەبا

لە بەشێکی تری قسەکانیدا، ئومێد سەباح باسی لە سیستەمی گومرگیی ئەسیکۆدا کرد و گوتی "بابەتی ئەسیکۆدا یەکلایی بووەتەوە و نووسراوی فەرمیمان بۆ ئەنجوومەنی ئابووری عێراق ناردووە، تەنیا هەندێک رێکاری کارگێڕی و واژۆ ماون بۆ ئەوەی بڕیاری کۆتایی لێ بدرێت."

هەروەها ئاماژەی بە پڕۆژەی رووناکی و هاوکارییەکانی هەرێم لە کەرتی کارەبادا کرد و رایگەیاند "دەستپێشخەرییەکی گرنگمان بۆ هاوکاری و گواستنەوەی ئەزموونی هەرێم لە بواری کارەبا پێشکەش بە سەرۆکوەزیرانی عێراق کردووە، کە جێگەی دڵخۆشی ئەوان بووە، هەرێمی کوردستان لەبواری کارەبا هەماهەنگی حکوومەتی عێراق دەبێت."

شایستەی خانەنشینان

ئومێد سەباح ئاماژەی بەوەش کرد، ئەمە بابەتێکی وردەکارییە و پێویستی بە گفتوگۆی زیاتر هەیە لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکانی بەغدا بۆ ئەوەی بگەنە ئەنجامێکی روون.